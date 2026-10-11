Oppo Reno X : un smartphone à écran large 16:9 de 6,5 pouces serait en préparation

Les smartphones conventionnels ne sont bientôt plus d’actualité, du moins pour les modèles haut de gamme. En effet, après le Samsung Galaxy Z Fold8, l’Apple iPhone Duo ou encore le futur Xiaomi 18 Fold, les fabricants explorent de nouveaux segments de marché avec des écrans pliants mais aussi bien plus larges que les smartphones dont on a l’habitude, à l’image du Huawei Pura X View.

Oppo n’a pas dit son dernier mot dans ce domaine. En effet, d'après le leaker Digital Chat Station, actif sur Weibo, la marque travaillerait sur un smartphone à écran large d'Oppo, probablement baptisé Reno X, qui serait doté d’un écran au format 16:9. Ces informations n'ont pas été confirmées par le constructeur. Elles doivent donc être considérées comme des rumeurs.

Le même informateur évoque des bordures très fines sur les quatre côtés, d'environ 1 mm. La largeur de la dalle atteindrait 81 mm, tandis que celle de l'appareil serait d'environ 85 mm. Cette diagonale serait par ailleurs légèrement supérieure à ce qui avait été annoncé auparavant. Le leaker avait en effet mentionné une diagonale de 6,3 à 6,4 pouces et un format 16:10. Selon les dernières données, l'écran pourrait atteindre 6,5 pouces.

Huawei Pura X View pour illustration

Face au Huawei Pura X View

Pour l'instant, le Huawei Pura X View est le seul « smartphone large » non pliable disponible sur le marché. Il propose un écran 5:3 et un boîtier de 87 mm de large. Si les cotes rapportées se confirment, le modèle d'Oppo serait un peu plus haut et plus étroit que celui de son concurrent chinois. Son format 16:9 serait aussi plus proche de celui d'une vidéo classique, alors que la plupart des smartphones actuels adoptent des dalles plus allongées.

D'après Digital Chat Station, les projets de smartphones larges de type « barre » sont largement arrêtés chez plusieurs marques Android. Oppo devrait ouvrir la voie, suivi par Honor, tandis que les autres fabricants prendraient davantage de temps. Une autre source avance toutefois des premiers modèles entre la fin 2027 et le premier semestre 2028, une échéance à prendre avec prudence.

Pour le moment, chez Oppo, l'actualité de la marque reste aussi marquée par les Find X10 et Find X10 Pro Max. Selon Oppo, ils seront présentés au niveau mondial le 21 octobre à Majorque, en Espagne. Le Find X10 embarque un écran de 6,59 pouces, la puce Dimensity 9600M et deux capteurs de 200 mégapixels, associés à un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Le Pro Max offre un écran de 6,78 pouces, la puce Dimensity 9600 Pro et trois capteurs de 200 mégapixels. Tous deux ont une batterie de 8 000 mAh en Chine.

