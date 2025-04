Oppo Reno14 Pro : les premières fuites révèlent un design repensé

D'après les premières images qui auraient fuité, le futur smartphone Oppo Reno14 Pro adopterait une approche esthétique différente de celle du Reno13 Pro. En effet, on peut voir que le module photo arrière présenterait une nouvelle configuration. Celle-ci abandonnant potentiellement le design circulaire au profit d'une disposition plus rectangulaire.

Ainsi et si cela se confirme, Oppo arriverait à renouveler régulièrement l'identité visuelle de sa série Reno, tout en conservant certains éléments distinctifs de la marque.

La face avant du smartphone conserverait vraisemblablement un écran aux bords incurvés, une caractéristique appréciée des utilisateurs de la gamme Pro. Les bordures seraient encore affinées pour maximiser la surface d'affichage, suivant ainsi la tendance actuelle du marché.

Le poinçon central pour la caméra selfie resterait probablement de mise, Oppo n'ayant pas encore opté pour les technologies de caméra sous l'écran sur sa série Reno.

Les matériaux utilisés pourraient également évoluer, avec potentiellement un cadre en aluminium et un dos en verre texturé offrant plusieurs finitions colorées, comme le veut la tradition des appareils Reno. En termes de résistance, l’appareil pourrait profiter d’une double certification IP68 et IP69, le rendant totalement étanche à l’eau ainsi à la poussière, y compris aux hautes pressions.

Des spécifications techniques qui resteraient dans la lignée des attentes

Si l'on se fie aux habitudes d'Oppo et aux tendances du marché, le Reno14 Pro embarquerait probablement un processeur de milieu-haut de gamme, possiblement un Snapdragon de la série 7 ou 8, ou un MediaTek Dimensity récent. Cette puce serait accompagnée d'au moins 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour la version de base, avec des options allant jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

L'écran AMOLED devrait conserver une fréquence de rafraîchissement élevé (120 Hz minimum) et une résolution Full HD+, offrant ainsi une expérience visuelle fluide et détaillée. La luminosité maximale pourrait être améliorée par rapport à la génération précédente, permettant une meilleure lisibilité en extérieur.

Côté photographie, élément central de la série Reno, on s'attendrait à un capteur principal de 50 mégapixels minimum, accompagné d'un ultra grand-angle et d'un téléobjectif offrant un zoom optique. Oppo pourrait intégrer de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle pour améliorer le traitement des images, comme le font désormais la plupart des fabricants.

Le lancement du Reno14 Pro interviendrait dans un contexte où la concurrence reste particulièrement féroce. Xiaomi, Samsung et realme proposent tous des appareils aux caractéristiques similaires dans cette gamme de prix.

Pour se démarquer, Oppo devrait miser sur des fonctionnalités exclusives, notamment au niveau de la photographie et de la charge rapide. L'interface ColorOS d'Oppo, basée sur Android, continuerait d'évoluer avec cette nouvelle génération et pourrait faite la différence.

Ainsi, comme chez beaucoup de fabricants, notamment chez Samsung, Honor ou encore Motorola, les fonctionnalités d'intelligence artificielle seraient probablement mises en avant, suivant la tendance actuelle du marché. Traduction instantanée, retouche photo automatisée, ou encore résumé de contenus pourraient faire partie des nouveautés logicielles.