Boulanger vend ce Samsung haut de gamme avec des Galaxy Buds 3 FE au même prix que le téléphone seul

Chez Boulanger, le Galaxy S26 FE 128 Go est affiché à 649 €. Le pack qui réunit le même smartphone et les Galaxy Buds 3 FE coûte exactement le même prix. Si vous aviez prévu d'acheter le téléphone chez l'enseigne, les écouteurs sont donc ajoutés sans supplément.

Le Galaxy S26 FE et les Buds 3 FE réunis pour 649 €

Le point intéressant de cette offre tient surtout à cette comparaison. Boulanger vend le Galaxy S26 FE seul à 649 € en version 128 Go, tandis que le pack avec les Galaxy Buds 3 FE est proposé au même tarif. Il n'y a donc pas à payer davantage pour repartir avec les écouteurs.

Le calcul est toutefois différent si votre priorité est uniquement d'acheter le smartphone au prix le plus bas. Samsung le propose directement autour de 639 €, soit une dizaine d'euros de moins. L'offre Boulanger prend surtout son intérêt si les Buds 3 FE vous sont utiles : pour 10 € de plus que le téléphone vendu seul chez Samsung, vous récupérez aussi les écouteurs.

Ce que propose le Galaxy S26 FE

Le Galaxy S26 FE reprend l'essentiel de ce que l'on attend aujourd'hui d'un smartphone Samsung haut de gamme plus accessible. Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces fonctionne jusqu'à 120 Hz, tandis que la puce Exynos 2500 se charge des performances. La partie photo s'appuie notamment sur un capteur principal de 50 mégapixels.

Samsung a également installé une batterie de 4 900 mAh, avec recharge sans fil, et le téléphone bénéficie d'une certification IP68 contre l'eau et la poussière. Il est bien sûr compatible 5G. Pour le situer dans la gamme, vous pouvez aussi retrouver les autres smartphones Samsung actuellement disponibles.

Les Galaxy Buds 3 FE complètent assez naturellement le pack si vous utilisez déjà les services et appareils Samsung. Ils se connectent directement au smartphone et évitent d'avoir à acheter une paire d'écouteurs séparément pour les appels, la musique ou les trajets quotidiens.

Ce pack est surtout intéressant si vous avez besoin des écouteurs

À 649 €, le pack est plus convaincant que l'achat du Galaxy S26 FE seul chez Boulanger, puisque les deux sont affichés au même prix. Face aux 639 € demandés directement par Samsung pour le téléphone, l'écart se limite à une dizaine d'euros.

En revanche, si vous possédez déjà de bons écouteurs ou si les Buds 3 FE ne vous intéressent pas, le téléphone seul peut se trouver un peu moins cher. Le coloris, la capacité de stockage et la disponibilité du pack restent également à vérifier au moment de la commande.