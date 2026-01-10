Personne ne s’attendait à un Samsung aussi intéressant à moins de 90 €

Le plus surprenant avec le Samsung Galaxy A06, c’est qu’on ne parle pas ici d’un modèle « gadget ». Sa fiche technique est cohérente et pensée, on oserait le dire, pour la vraie vie. Messagerie, appels vidéo, réseaux sociaux, navigation, streaming… il tient fort la route, sans vous faire payer le prix d’un milieu de gamme.

À moins de 90 €, le Galaxy A06 c'est un grand écran 6,7"et une batterie 5 000 mAh. Au quotidien, c’est souvent ce qui compte le plus.

Pourquoi ce Galaxy A06 plaît autant à ce prix

D’abord, son format. Avec 6,7 pouces, l’écran offre une vraie grande surface pour regarder ses vidéos et lire confortablement. On est sur une dalle LCD (PLS) en HD+, donc ce n’est pas un modèle « vitrine », mais l’affichage reste vraiment très propre pour le budget.

Ensuite, l’autonomie. Avec 5 000 mAh, le Galaxy A06 peut facilement tenir la journée, et souvent plus en usage modéré. C’est typiquement le genre de téléphone que l'on recharge moins souvent, ce qui change tout.

Enfin, le cœur du système est dirigé par une puce MediaTek Helio G85 avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, extensible via microSD. Ce n’est pas un smartphone fait pour les gros jeux 3D, mais pour un usage classique, il reste fluide et fiable.

La plupart d'entre nous n'avons pas besoin de plus de 4Go de RAM. Il vous est d'ailleurs possible de vérifier le nombre de RAM utilisé en moyenne par votre smartphone (dans les paramètres de votre appareil) afin de vous assurez qu'il soit suffisant pour vos usages.

Photo, design, usage quotidien : ce qu’il faut vraiment retenir

Le capteur principal 50 Mpx permet de faire des photos détaillées de jour, et l’appoint « profondeur » aide pour les portraits simples. À l’avant, la caméra selfie 8 Mpx fait le travail pour les appels vidéo. En vidéo, on monte jusqu’en 1080p à 30 i/s, ce qui est très correct dans cette gamme.

Côté design, Samsung a affiné la silhouette (8 mm d’épaisseur) et placé le capteur d’empreinte sur la tranche, un choix pratique. Et pour ceux qui veulent aussi un minimum de style, il existe en Noir, Bleu clair et Or.

✅ Points forts Prix ultra bas pour un modèle de marque connue

pour un modèle de marque connue Grand écran 6,7" agréable pour le quotidien

agréable pour le quotidien Batterie 5 000 mAh , vraie tranquillité

, vraie tranquillité Photo 50 Mpx efficace en plein jour

efficace en plein jour Stockage extensible via microSD ⚠️ À considérer 4G uniquement (pas de 5G)

(pas de 5G) Définition HD+ , moins fine qu’un modèle plus cher

, moins fine qu’un modèle plus cher Pas pensé pour les jeux mobiles 3D

Si vous avez besoin d'un téléphone très simple, grand, endurant et fiable pour le quotidien, le Galaxy A06 est un choix étonnamment solide. C’est typiquement le genre de modèle qu’on achète pour soi, pour un ado, pour un parent, ou comme second téléphone, et qu’on finit par garder plus longtemps que prévu !