Pixel 10 : Il succède au meilleur smartphone au monde, Boulanger le propose en 20 fois sans frais

Le tout nouveau Google Pixel 10 est enfin disponible, et il s’annonce déjà comme l’un des smartphones les plus attendus de l’année. Fidèle à la réputation d’excellence de la gamme Pixel, ce modèle promet des performances photo et logicielles de haut vol. Et bonne nouvelle : chez Boulanger, il est possible de se l’offrir avec un financement en 20 fois sans frais, et ce n'est pas tout !

Rémi Deschamps - publié le 28/08/2025 à 07h00
Le Google Pixel 10

Le Pixel 10 : l’évolution du « meilleur smartphone au monde »

Le Google Pixel 10 reprend tout ce qui a fait le succès de son prédécesseur, souvent qualifié de « meilleur smartphone du marché », et y ajoute des évolutions majeures :

  • Un nouveau processeur Google Tensor encore plus puissant et optimisé pour l’intelligence artificielle.
  • Un module photo amélioré pour des clichés encore plus précis, de jour comme de nuit.
  • Une batterie optimisée avec recharge rapide et autonomie renforcée.
  • Un écran OLED haute résolution offrant des couleurs éclatantes et une fluidité exceptionnelle.
 

Une offre de financement avantageuse chez Boulanger

Ce qui distingue l’offre de Boulanger, c’est la possibilité d’opter pour un paiement en 20 fois sans frais. Un atout majeur pour ceux qui souhaitent s’équiper d’un smartphone haut de gamme sans grever leur budget mensuel. 

Cette flexibilité permet de lisser l’investissement sur près de deux ans, tout en profitant immédiatement des performances du Pixel 10.

Le Pixel 10 est disponible dès aujourd’hui chez Boulanger, avec un financement en 20 fois sans frais, mais aussi un bonus reprise de 200€.

 

Pourquoi choisir le Pixel 10 dès maintenant

Entre ses performances techniques, ses mises à jour logicielles garanties sur plusieurs années et sa qualité photo inégalée, le Pixel 10 est un choix de premier ordre qui propose une vraie alternative à Samsung, tout en profitant d'un écosystème incroyablement complet (Google oblige).

Associé à l’offre de financement flexible de Boulanger, il devient une option difficile à ignorer.

Que ce soit pour les amateurs de photo, les utilisateurs intensifs ou ceux qui cherchent simplement un téléphone fiable sur le long terme, le Pixel 10 pousse un peu plus Google vers le haut pour de devenir le nouveau concurrent très sérieux de Samsung et Xiaomi dans le domaine de l'Android, que ce soit en termes de ventes, mais surtout de qualité.

 

