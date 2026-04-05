Pixel 11 Pro XL : des rendus confirment un design fidèle avec de subtils ajustements

À retenir Le Pixel 11 Pro XL présente un design similaire au Pixel 10 Pro XL , avec des ajustements subtils.

présente un design similaire au , avec des ajustements subtils. La barre caméra est désormais noire et uniforme , intégrant mieux les modules photo.

, intégrant mieux les modules photo. Les dimensions sont légèrement réduites , facilitant un écran de 6,8 pouces.

, facilitant un écran de 6,8 pouces. La stratégie de Google semble privilégier la cohérence sur des changements radicaux.

Après le Pixel 11 puis le Pixel 11 Pro, c’est au tour du Pixel 11 Pro XL d’être l’objet de plusieurs rendus sous la forme d’une vidéo publiée par le site Android Headlines avec le concours du très bien renseigné OnLeaks.

Comme ses petits frères, le Pixel 11 Pro XL perpétue l'esthétique des récents Pixel avec un dos plat et des coins arrondis, comme sur le Pixel 10 Pro XL d’ailleurs. Selon les fuites relayées par Android Headlines, la barre caméra horizontale s'étend sur toute la largeur arrière. Celle-ci est entièrement noire et assortie à la teinte du cadre, contrairement aux modèles antérieurs où le flash et le capteur de température contrastaient.

L’apparence est ainsi plus uniforme. En outre, il semble que les dimensions – légèrement réduites de 0,1 mm en hauteur et largeur – aident à conserver un format généreux pour un écran de 6,8 pouces.

Une surface arrière plus cohérente pour le Pixel 11 Pro XL

Des sources récentes, telles que les rendus de coques ThinBorne précisent des évolutions puisque la barre adopte une forme plus rectangulaire et moins saillante, intégrant mieux les modules photo dans le châssis. Cela corrige le balancement sur surface plane signalé sur les Pixel 10, où la protubérance générait des instabilités.

Le module est moins proéminent malgré une épaisseur similaire autour de 8,5 mm. Par rapport au Galaxy S26 Ultra de Samsung, qui conserve ses capteurs photo épurés, le Pixel mise sur sa barre signature pour se démarquer visuellement.

Le châssis plat persiste, hérité du Pixel 9 Pro, avec emplacement USB-C et grille haut-parleur inchangés. Les couleurs des rendus CAD, comme le violet ou bleu observé, restent provisoires. Google finalisera ses options lors du lancement et nous nous attendons à quelques fuites d’ici la présentation officielle des smartphones qui devrait arriver courant août si la marque maintient son calendrier.

Ainsi, le Pixel 11 Pro XL priorise la cohérence plutôt que la rupture, aligné sur la stratégie de rafraîchissement tous les 2-3 ans affirmée par Rick Osterloh.

Ergonomie : évolutions discrètes au service du confort

À l'avant, l'écran LTPO AMOLED de 6,8 pouces domine sans encoche visible, potentiellement renforcé par une reconnaissance faciale infrarouge sous-affichage, d'après Geeky Gadgets et NotebookCheck citant le projet Toscana. Cette technologie IR, absente depuis le Pixel 4, entend surpasser les solutions 2D des concurrents comme le Galaxy S26 en termes de sécurité, à l'image de l'iPhone 17 Pro.

Les bordures se réduisent légèrement par rapport au Pixel 10, optimisant l'immersion.