Pixel 8a : dernière heures pour obtenir ce haut de gamme boosté à l'IA sous les 300 €

Depuis la sortie du Google Pixel 9a, le modèle précédent voit son prix fondre. Et ce n’est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire. Le Pixel 8a s’impose comme un excellent choix pour qui cherche un smartphone compact, intelligent et redoutable en photo, le tout sous Android pur. Et aujourd’hui, il devient carrément un bon plan incontournable.