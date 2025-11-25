Pixel 9a : depuis ce matin, il passe sous les 400 € !

Bon plan du jour : le Pixel 9a 5G tombe à 396 € chez Cdiscount.

Cette baisse de prix est l’occasion parfaite de découvrir la gamme Pixel, fortement mise en lumière cette année. Le Pixel 9 Pro a même décroché une récompense majeure aux GLOMO’s, ce qui donne au 9a un statut particulier, celui du petit modèle qui profite de tout l’héritage technologique des aînés… mais pour beaucoup moins cher.

Le petit dernier d’une famille très bien notée

Le Pixel 9a est la porte d’entrée idéale dans l’écosystème Google. On y retrouve un écran OLED 6,3 pouces lumineux, un capteur photo 48 Mpx et la puce Tensor G4 optimisée pour les usages IA.

Traduction instantanée, retouche photo avancée, outils créatifs de Google Photos… Le smartphone brille autant par ses performances que par l’intelligence artificielle intégrée.

Sous la barre des 400 €, c’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

✅ Points forts Performances dignes d’un haut de gamme

Excellente qualité photo Google

IA très utile au quotidien ⚠️ Points faibles Chargeur non inclus

Autonomie correcte sans briller

Un bon plan parfaitement placé avant le Black Friday

À 396 €, le Pixel 9a est l’un des smartphones les mieux placés de sa catégorie. Un prix bas, un produit récent, et une fiche technique largement au niveau des besoins actuels (photo, IA, autonomie correcte, usage pro, réseaux sociaux…).

Pour en savoir plus sur les autres smartphones Google, retrouvez notre sélection de mobiles Google, ou consultez les meilleures offres recensées sur la page Black Friday.