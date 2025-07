Pixel 9a : le smartphone Google de l’année chute à 499 € pour le Prime Day

Pourquoi le Pixel 9a fait autant parler de lui ?

Un design raffiné, une prise en main optimisée

Le Google Pixel 9a reprend les codes de la série Pixel 9 avec une silhouette élégante, un dos mat agréable au toucher et un bloc photo signature. Son écran Actua de 6,3 pouces offre une superbe définition Full HD+ et un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, pour une navigation fluide et immersive.

Résistant et bien fini, il dispose d’un châssis en aluminium recyclé et d’une face avant protégée par du Gorilla Glass, pour une durabilité renforcée.

Puissance premium et intelligence embarquée

Contrairement aux anciens modèles “a”, ce Pixel 9a embarque la puce Tensor G4, le même processeur que les modèles Pixel 9 Pro. Résultat ? Des performances de haut niveau, une meilleure autonomie, et surtout des fonctionnalités IA avancées pour la photo, l’assistance vocale ou encore les traductions en temps réel.

Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il est parfaitement taillé pour toutes les tâches, y compris les jeux, la retouche photo et la vidéo 4K.

L’un des meilleurs photophones à moins de 500 €

Chez Google, la photo est une affaire de logiciel. Et ici, c’est une démonstration de force :

Capteur principal de 48 Mpx stabilisé

Ultra grand-angle de 13 Mpx

Selfie de 13 Mpx

Mais c’est surtout l’IA qui fait la différence :

Magic Eraser pour supprimer les intrus dans vos clichés

Photo Unblur pour rattraper les photos floues

Meilleure prise pour choisir le bon moment dans un groupe

Real Tone pour un rendu fidèle des teints de peau

Mode Nuit bluffant, même sans trépied

Bref, des résultats dignes d’un flagship, à prix Prime.

7 ans de mises à jour : du jamais vu à ce prix

Le Pixel 9a tourne sous Android 15 avec 7 années de mises à jour garanties, un engagement rare sur le marché Android. Ajoute à cela une expérience Android pure, sans surcouche inutile, enrichie des fonctionnalités exclusives Google Pixel (traduction en temps réel, IA générative, Google Assistant amélioré, etc.).

Autonomie XL et recharge rapide

Avec sa batterie de 5100 mAh, ce Pixel vous accompagne toute la journée (et souvent plus) sans effort. Il accepte la charge rapide 23W et même la recharge sans fil, une rareté à ce tarif.

Offre Prime Day : comment en profiter ?

Cette promotion est réservée aux abonnés Amazon Prime, mais il est possible d’en bénéficier même sans être inscrit. Voici comment faire :

Lancez un essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime (sans engagement)

Ajoutez le Pixel 9a à votre panier

Profitez immédiatement de la remise Prime

Bénéficiez aussi de tous les avantages Prime : livraison rapide, Prime Video, Music, Gaming, Photos, etc.

Détail de l’offre en bref :

Google Pixel 9a 256 Go Noir Volcanique

Prix Prime : 499 € (au lieu de 649 €)

Note clients : 4,0 / 5

Livraison rapide et retours gratuits

Recyclage gratuit de ton ancien appareil

Indice de réparabilité : 8,2/10

Un modèle complet, intelligent, durable, et désormais plus accessible que jamais : si vous voulez vous offrir un smartphone Android au top sans vous ruiner, le Pixel 9a en promo Prime Day est un excellent choix. Mais attention, les stocks sont limités !