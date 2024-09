Plus beaucoup d’exemplaires pour ce Samsung qui est un entrée de gamme, mais le meilleur dans son domaine !

Le Galaxy A15, vous connaissez ? Il s’agit du modèle le moins cher des derniers smartphones de la gamme A de Samsung. Avec un prix à moins de 130 € et sa fiche technique imbattable en comparaison des autres smartphones à ce prix, on comprend qu’il ne reste déjà plus que 8 exemplaires au moment où nous écrivons ces lignes. Nous vous disons tout !