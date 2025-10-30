Plus de 100 € de réduction pour le Pixel 9a premium avec écran pOLED et ses 8 Go de RAM

Avec son écran pOLED immersif et ses 8 Go de RAM, le Pixel 9a est un choix solide pour ceux qui veulent un smartphone haut de gamme, de petite taille.

Fiche technique et points forts

Le Pixel 9a propose un très bel écran pOLED lumineux, dans un petit format d'écran 6,3'', offrant une belle immersion pour les vidéos et jeux, et une ergonomie agréable en main.

Avec ses 8 Go de RAM et une puce haut de gamme, il garantit une fluidité excellente, d'autant plus qu'il est parfaitement optimisé pour Android... Android étant une création de Google, comme ce smartphone !

✅ Points forts Écran pOLED fluide et lumineux

8 Go de RAM pour le multitâche

Expérience Android pure et mises à jour rapides sur de longues années ⚠️ Points de vigilance Petit écran 6,3''

Autonomie correcte

Pas de charge ultra-rapide

Un bon moment pour anticiper le Pixel 10a ?

Pour les plus patients, il est intéressant de noter que Google sort généralement sa nouvelle génération de smartphones de milieu de gamme au printemps, souvent en mars ou avril.

Le Pixel 10a pourrait donc débarquer d’ici quelques mois, mais pour l’instant, le Pixel 9a reste le meilleur choix si vous voulez profiter d’un prix déjà fortement réduit et d’un modèle pleinement mature.

Trouver le smartphone idéal

Que vous soyez à la recherche d’un smartphone Android fiable pour votre quotidien, ou que vous souhaitiez investir dans un smartphone qui durera plusieurs années, le Pixel 9a est aujourd’hui un excellent choix. Profitez des promotions disponibles sur les sites partenaires pour l’obtenir au meilleur prix avant l’arrivée du Pixel 10a.