Plus de 200 € de réduction, Amazon atomise le prix de ce Xiaomi avec écran Amoled et 8Go de RAM

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est l'un des derniers appareils de Xiaomi, et il s’impose facilement comme l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme du moment. Pourquoi ? Parce qu’il allie polyvalence et performances impressionnantes, le tout avec un prix très compétitif.

En ce moment, vous pouvez l’avoir pour seulement 191 € sur Amazon ! À ce tarif, difficile de trouver mieux, étant donné qu’il est proposé 200 € plus cher sur le site de son constructeur.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro a de quoi séduire, surtout si vous cherchez un smartphone polyvalent. Avec ses 8 Go de RAM, extensibles virtuellement, il est parfaitement taillé pour le gaming. Ajoutez à cela un grand écran de 6,67 pouces équipé d’une dalle AMOLED et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et vous avez une expérience visuelle fluide et immersive.

Que ce soit pour jouer avec un maximum d’images par seconde ou pour profiter de vos films et séries avec des couleurs éclatantes, ce modèle coche toutes les cases. Côté photo, il ne s’en sort pas non plus : son capteur principal de 200 mégapixels est impressionnant sur le papier, mais c’est surtout l’équilibre global des performances photo qui fait la différence. Bref, un smartphone bien pensé pour s’adapter à toutes vos envies !

Quelle offre pour le Xiaomi Redmi Note 13 Pro ?

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est disponible pour 191 € sur Amazon, ce qui fait une très belle réduction, le Redmi Note 13 Pro étant proposé pour 401 € sur le site de son constructeur.