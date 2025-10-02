Plus de 6 minutes dans le noir : comment capturer l’éclipse solaire du siècle avec votre smartphone

- publié le 02/10/2025 à 07h00

Les passionnés d’astronomie se préparent à cet événement exceptionnel : jusqu’à 6 minutes et 23 secondes de totalité dans certaines zones, notamment au sud de Louxor en Égypte.

Comment photographier l’éclipse solaire du siècle avec votre smartphone ?

Une éclipse solaire exceptionnelle à ne pas manquer

Cette éclipse, surnommée par les astronomes « l’éclipse du siècle », débutera au détroit de Gibraltar, traversera le nord du Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, puis le Moyen-Orient avant de finir dans l’océan Indien.

La bande de totalité offrira des durées record de plusieurs minutes, notamment sur les sites historiques comme la Vallée des Rois, offrant un spectacle unique pour ceux qui souhaitent combiner tourisme et astronomie.

Photographier une éclipse avec un smartphone : est-ce possible ?

Oui, mais il faut respecter certaines conditions très importantes. La lumière du soleil pendant une éclipse peut être extrêmement intense : un filtre solaire spécial est indispensable pour protéger votre smartphone et encore plus vos yeux.

Ensuite, un smartphone avec un zoom optique puissant et un mode manuel pour contrôler l’exposition sera idéal, même mieux qu'avec votre réflexe, car regarder dans l’œilleton de votre appareil photo est pire à cause de son zoom optique qui concentre les rayons directement dans votre œil !

Avec l'écran numérique de votre smartphone, aucun risque.

Quelques conseils pour réussir vos clichés :

1. Protégez vos yeux et votre smartphone

Toujours utiliser un filtre solaire certifié sur votre objectif (ne jamais photographier le soleil directement sans protection).

2. Mode manuel / Pro

ISO : le soleil est extrêmement lumineux même partiellement occulté, donc gardez ISO bas (100-200) pour éviter le bruit.

Vitesse d’obturation (shutter) : rapide pour figer le disque solaire net (1/1000s à 1/4000s selon luminosité).

Mise au point : manuelle, centrée sur le soleil. Ne laissez pas l’auto-focus décider.

Un trépied stable est donc indispensable : la moindre vibration ruine le cliché dans cette configuration.

3. Zoom optique

Préférez un zoom optique x3 ou plus plutôt qu’un zoom numérique, qui dégrade l’image.

Certains smartphones haut de gamme offrent jusqu’à x10, parfait pour les détails.

4. Balance des blancs

Réglez manuellement pour éviter les dominantes jaunes ou bleues.

Sur certaines applications, le mode « Lumière du jour » ou « Soleil » fonctionne très bien.

5. Mode HDR / Bracketing

Activez le HDR si possible, ou utilisez le bracketing (pour obtenir différentes expositions sur la même photo) pour capturer à la fois le disque solaire et les détails de l’environnement.

6. Testez et préparez

Faites des essais avant le jour J, sur le soleil normal ou un lampadaire lointain pour régler focus, exposition et ISO.

Préparez vos réglages avant que l’éclipse ne commence, car les quelques minutes de totalité passent très vite.

Éclipse observée au-dessus du temple de Karnak à Louxor, Égypte. © katyae - stock.adobe.com

Quels smartphones sont capables de capturer l’éclipse ?

Notre sélection

2027 ce n'est pas tout de suite, mais vous pouvez dores et déjà vous procurer le smartphone qui remplacera votre réflexe pour les photographies de l’espace ou des sujets lumineux extrêmes.

Par exemple :

Samsung Galaxy S25 Ultra : zoom optique x10, mode Pro complet, excellente gestion de la lumière.

Xiaomi 15 Ultra: capteurs lumineux et modes astrophotographie intégrés.

iPhone 17 Pro : zoom optique x3, Smart HDR et réglages manuels via apps dédiées.

Google Pixel 10 Pro : mode nuit avancé et traitement HDR performant.

Astuce : planifiez votre photo et vérifiez le chemin de l’éclipse à l’avance. La patience et la préparation sont les clés pour capturer cet événement rare avec un smartphone.

En bref...

Immortaliser « l’éclipse solaire du siècle » avec votre smartphone est possible, mais demande préparation et matériel adapté. Les modèles récents dotés de zoom optique puissant et de modes manuels vous permettront de réaliser des clichés impressionnants, même depuis les zones où la totalité est partielle, comme Cadix ou Malaga.