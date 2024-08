Plus que deux jours : Le Galaxy Z Flip6 est proposé avec plusieurs centaines d’euros d’avantages !

Le Galaxy Z Flip 6, récemment lancé, est déjà sous les feux des projecteurs, notamment grâce à son partenariat avec les Jeux Olympiques. Cependant, il n'a pas besoin de cet appui pour se démarquer sur le marché actuel. Sa spécificité la plus marquante est bien sûr qu’il soit un smartphone pliant haut de gamme, ce qui le distingue immédiatement des autres smartphones.

Cette caractéristique fait de lui un appareil unique, offrant une expérience utilisateur différente, et simplifie grandement le choix pour les consommateurs : soit on opte pour un smartphone pliant, soit on préfère un modèle plus conventionnel. Cette fonctionnalité, bien que pouvant diviser les avis, a le mérite d'être claire et d'aider à trancher lors de l'achat d'un nouveau téléphone.

Mais concrètement, pourquoi vouloir un smartphone pliable ? La réponse peut sembler évidente, mais l'intérêt principal réside dans la possibilité de profiter d'un grand écran sans sacrifier la portabilité. En effet, dans un monde où les smartphones remplacent de plus en plus les ordinateurs et les tablettes pour de nombreuses tâches quotidiennes, ce n'est pas qu'un simple gadget.

Lorsqu'il est déplié, le Galaxy Z Flip 6 offre une très grande surface d'affichage, idéale pour le multitâche, le visionnage de vidéos ou la navigation web. Pourtant, une fois replié, il devient compact et facile à glisser dans la poche arrière d'un pantalon, ce qui serait pratiquement impossible avec un smartphone de taille équivalente, mais non pliable.

Cette combinaison d'un grand écran et d'une portabilité optimisée est l'une des grandes forces du Galaxy Z Flip 6.

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 6

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

RAM : 8 Go

Stockage : 256 Go de stockage

Batterie : 4000 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil

Caméras : Caméra principale de 50 MP et caméra ultra-large de 12 MP. Caméra frontale de 10 MP

Système d'exploitation : Fonctionne avec Android 14

Connectivité : Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C.

Autres fonctionnalités : Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP58 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

En plus de sa conception pliable, le Galaxy Z Flip 6 introduit des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur. L'une des plus notables est l'augmentation de la capacité de la batterie, qui passe de 3700 mAh à 4000 mAh, soit un gain de 300 mAh. Cette augmentation permet une meilleure autonomie, essentielle pour profiter pleinement de ses fonctionnalités sans se soucier de recharger constamment.

Par ailleurs, le Galaxy Z Flip 6 montre une nette amélioration en termes de performance. Dans le test AnTuTu Benchmark, il affiche une progression de 17 %, atteignant un score de 1852K contre 1582K pour le Galaxy Z Flip 5.

Cette montée en puissance est en grande partie attribuable à l'intégration de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, remplaçant l'ancienne 8+ Gen 2, ce qui se traduit par une expérience utilisateur encore plus fluide et réactive. Ces améliorations font du Galaxy Z Flip 6 une option très convaincante pour ceux qui recherchent un smartphone pliable alliant innovation et performance.

Quelle offre est disponible en ce moment pour le Galaxy Z Film 6 chez Samsung ?

Jusqu’à la fin du week-end, vous pouvez bénéficier d'une offre intéressante pour l'achat du Galaxy Z Flip 6. Samsung propose une réduction totale incluant un bonus de reprise de 100 €, pouvant aller jusqu'à 450 € en fonction de l'appareil échangé.

De plus, vous pouvez obtenir une remise de 10 € pour chaque tranche de 100 € dépensée en utilisant le code FLAMMME10. En prime, Samsung vous offre le choix entre une nouveauté parmi les Galaxy Watch ou les Galaxy Buds, ajoutant encore plus de valeur à cette offre.

Si vous préférez explorer d'autres options, le Galaxy Z Flip 6 est également disponible à moins de 900 € sur des sites comme Rakuten ou Amazon. Bien que ces revendeurs offrent moins d'avantages que ceux proposés directement par Samsung, ils présentent néanmoins de très bonnes affaires, rendant le Galaxy Z Flip 6 plus accessible.