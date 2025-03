POCO F7 : la nouvelle série qui redéfinit la puissance à prix accessible

Le POCO F7 Ultra représente une avancée significative dans la gamme de produits de la marque. Équipé de la plateforme mobile Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, ce modèle haut de gamme offre des performances impressionnantes. Il s’appuie en effet sur la technologie TSMC 3nm.

Ce processeur augmente les performances du CPU de 45% et celles du GPU de 44%, tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie. Le F7 Ultra se positionne parmi les smartphones les plus puissants du marché.

La grande nouveauté réside dans l'intégration du chipset VisionBoost D7, la première puce graphique dédiée de POCO.

Ce composant, construit sur un processus 12 nm, améliore significativement l'expérience visuelle, notamment pour les jeux avec le Smart Frame Rate pour une fluidité de 120 images par seconde, la fonction Super Résolution 2K et le Game HDR pour un contraste plus riche.

De son côté, le POCO F7 Pro n'est pas en reste avec son processeur Snapdragon 8 Gen 3, qui offre un excellent équilibre entre performances et efficacité énergétique sans oublié un coût moindre que le dernier chipset de Qualcomm. Les deux appareils fonctionnent sous Xiaomi HyperOS 2, qui optimise la fluidité du système grâce à trois innovations majeures : HyperCore, HyperConnect et HyperAI.

Pour les joueurs, l'optimisation WildBoost 4.0 coordonne efficacement le processeur et le chipset graphique, garantissant un gameplay fluide même dans les jeux les plus exigeants comme Genshin Impact.

La technologie LiquidCool 4.0, avec son système IceLoop 3D à double canal et son caloduc extra-large de 5400 mm², permet de réduire la température du SoC jusqu'à 3°C, évitant ainsi la surchauffe lors des sessions intensives.

Une autonomie impressionnante et des technologies de charge innovantes

La batterie constitue souvent un point faible des smartphones performants, mais POCO a décidé de relever ce défi avec brio. Le F7 Ultra embarque une batterie de 5300 mAh compatible avec la charge rapide HyperCharge 120W, permettant une recharge complète en seulement 34 minutes, selon la marque.

Il prend également en charge la charge sans fil à 50W, une première pour POCO. Le F7 Pro va encore plus loin niveau autonomie avec une imposante batterie de 6000 mAh, associée à un système HyperCharge de 90W.

Les deux modèles intègrent les puces de charge POCO Surge P3 et de batterie POCO Surge G1, qui optimisent l'efficacité et prolongent la durée de vie des batteries. D'après les tests réalisés par POCO, même après 1600 cycles de charge, les batteries conservent plus de 80% de leur capacité initiale, un chiffre remarquable dans l'industrie.

Un système photo polyvalent pour capturer chaque instant

Le POCO F7 Ultra se distingue par son système d'imagerie avancé, le plus sophistiqué jamais proposé par la marque. Sa configuration à trois objectifs comprend un appareil photo principal de 50 mégapixels équipé du capteur Light Fusion 800, un téléobjectif flottant avec un zoom optique 5x et un ultra grand-angle de 32 mégapixels.

Le POCO F7 Pro dispose également d'un appareil photo principal de 50 mégapixels avec le même capteur Light Fusion 800, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Les deux modèles bénéficient de la plateforme POCO AISP, qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer le traitement des images.

Des fonctionnalités comme UltraZoom Beta 20X et UltraSnap annoncées par POCO veulent enrichir l'expérience photographique, tandis que les Dynamic Shots donnent vie aux photos statiques.

Des écrans lumineux avec protection oculaire avancée

Les écrans des POCO F7 Ultra et F7 Pro impressionnent par leur luminosité maximale de 3200 cd/m² et leur luminosité HBM (usage maximum) de 1800 cd/m², garantissant une excellente lisibilité même en plein soleil. Au-delà de la luminosité, POCO précise dans sa communication avoir accordé une attention particulière à la protection des yeux.

Ainsi, on peut compter sur l’intégration de la technologie de polarisation circulaire qui convertit la lumière polarisée linéaire en lumière polarisée circulaire, reproduisant plus fidèlement la lumière naturelle pour un confort visuel accru.

Les écrans bénéficient également d'une gradation PWM haute fréquence de 3840 Hz et d'un réglage automatique de la luminosité sur 16000 niveaux.

En outre, les écrans peuvent être utilisés avec des gants ou des doigts mouillés à l’image de certains mobiles de chez Oppo, par exemple. Notez également la présence, sur le POCO F7 Ultra, d’un capteur d'empreintes digitales à ultrasons pour un déverrouillage plus rapide et sécurisé.

Un design élégant qui veut allier esthétique et durabilité

Les POCO F7 Ultra et F7 Pro arborent un design sophistiqué avec une finition mixte brillante et mate sur leur dos en verre. La moitié supérieure présente une finition brillante, tandis que la moitié inférieure contraste avec un effet mat, créant un équilibre visuel intéressant.

Le F7 Ultra se distingue par son verre incurvé sur les 4 côtés, qui améliore la prise en main ergonomique. Les deux modèles disposent d’un cadre en métal mat et un anneau décoratif en aluminium autour du module photo, renforçant l'impression de qualité premium.

Les deux appareils sont certifiés IP68 donc résistants à l’immersion sous l’eau douce et à la poussière. En outre, le F7 Ultra bénéficie du POCO Shield Glass, la protection d'écran la plus résistante jamais utilisée sur un appareil de la marque, tandis que le F7 Pro est équipé du Corning Gorilla Glass 7i.

Les performances de pointe des POCO F7 Ultra et F7 Pro s'accompagnent d'une connectivité renforcée grâce au tuner Surge T1S. Selon la marque, ce chipset dédié améliore les performances cellulaires jusqu'à 37% dans les fréquences moyennes-hautes et optimise les performances Wi-Fi et Bluetooth jusqu'à 16%.

Enfin, notez que l’expérience multimédia promet de belles choses notamment avec l’intégration de haut-parleurs stéréo puissants, tandis que la fonction AI Super Cinema améliore à la fois le son et l'image pour transformer chaque visionnage en expérience cinématographique.

Disponibilité et prix des POCO F7 Pro et POCO F7 Ultra

Les POCO F7 Ultra et F7 Pro sont disponibles dès maintenant avec des offres de lancement valables jusqu'au 10 avril 2025. Le POCO F7 Pro est proposé en trois coloris (Noir, Argent et Bleu) à partir de 499,90 euros pour la version 12+256 Go, avec un bonus reprise pouvant atteindre 70 euros.

De son côté, le POCO F7 Ultra, disponible en Jaune et Noir, est commercialisé à partir de 699,90 euros pour la version 12+256 Go, avec un bonus reprise allant jusqu'à 100 euros. Des cadeaux sont également offerts au choix (Redmi Watch 5 Lite ou Redmi Buds 6), ainsi que des réductions sur les accessoires achetés simultanément.