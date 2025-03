POCO F7 Pro : les spécifications techniques du prochain smartphone haut de gamme dévoilées

Selon les informations révélées par l'application Device Info HW, le POCO F7 Pro serait équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, associé au GPU Adreno 750. Cette puce, bien que n'étant plus la plus récente de Qualcomm (le Snapdragon 8 Elite étant désormais disponible), reste extrêmement performante avec son architecture comprenant un cœur Cortex-X4 cadencé à 3,3 GHz, cinq cœurs Cortex-A720 à 3,2 GHz et deux cœurs Cortex-A520 à 2,3 GHz.

Le smartphone disposerait de 12 Go de RAM au format LPDDR5X, soit le modèle le plus rapide, garantissant une expérience fluide pour le multitâche et les applications exigeantes. Cette configuration mémoire serait complétée par un stockage UFS 4.0, offrant des vitesses de lecture et d'écriture nettement supérieures aux générations précédentes. Ces caractéristiques techniques permettraient au POCO F7 Pro de rivaliser avec des appareils bien plus onéreux sur le marché.

Le téléphone fonctionnerait sous Android 15 dès sa sortie de boîte, probablement avec la surcouche HyperOS 2.0 de Xiaomi. Cette nouvelle interface, qui a remplacé MIUI, apporte des améliorations significatives en termes de fluidité et d'optimisation des ressources système.

Un écran de haute qualité et une autonomie confortable

L'écran du POCO F7 Pro serait l'un de ses points forts avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une résolution rare dans cette gamme de prix, du QHD+ (1440 x 3200 pixels) et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz.

D'après certaines sources, la luminosité maximale pourrait atteindre 6000 cd/m² en pic, sous certaines conditions, ce qui placerait l'écran parmi les plus lumineux du marché. L'appareil bénéficierait également d'une fréquence d'échantillonnage tactile de 480 Hz, assurant une réactivité optimale lors de l'utilisation.

Côté autonomie, le POCO F7 Pro embarquerait une batterie de 5830 mAh, un chiffre qui varie selon les sources (certaines évoquant une capacité de 6550 mAh). Quoi qu'il en soit, cette capacité généreuse devrait permettre une utilisation confortable sur une journée entière, même avec une utilisation intensive. La charge rapide serait présente, avec une puissance de 90W ou 150W selon les sources, permettant de recharger l'appareil en moins d'une heure.

Un système photo complet et des fonctionnalités avancées

Le module photo du POCO F7 Pro comprendrait un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), accompagné d'un ultra grand-angle de 8 ou 32 mégapixels selon les sources. Certaines rumeurs évoquent également la présence d'un objectif macro de 2 mégapixels, bien que cette information soit à prendre avec précaution. Pour les selfies, un capteur frontal de 20 ou 32 mégapixels serait logé dans un poinçon centré en haut de l'écran.

POCO F6 Pro

Le smartphone serait également doté de nombreuses fonctionnalités modernes comme la NFC, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, un émetteur infrarouge et un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran. La certification IP68 serait également de la partie, assurant une résistance à l'eau et à la poussière, un atout non négligeable pour un usage quotidien.

Positionnement dans la gamme et disponibilité

Le POCO F7 Pro se positionnerait comme le modèle intermédiaire de la série F7, entre le POCO F7 standard et le POCO F7 Ultra. D'après les fuites, le F7 Pro serait une version rebadgée du Redmi K80, tandis que le F7 Ultra serait basé sur le Redmi K80 Pro, ce dernier bénéficiant du processeur Snapdragon 8 Elite plus récent et d'une configuration photo plus avancée incluant un téléobjectif.

Le lancement officiel de la série POCO F7 serait prévu pour le premier semestre 2025, potentiellement fin mars ou mai si l'on se fie aux habitudes de la marque. Les certifications obtenues auprès de divers organismes comme TDRA, IMDA et FCC suggèrent que la présentation est imminente. Le POCO F7 Pro pourrait être proposé entre 500 et 600 euros sur le marché européen, soit un rapport fiche technique/prix quasiment imbattable.