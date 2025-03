POCO F7 Ultra et F7 Pro : les nouveaux fleurons de la marque se dévoilent avant leur lancement officiel

Ces images, apparues sur plusieurs sites spécialisés, montrent deux smartphones aux designs distincts mais partageant l'ADN visuel caractéristique de POCO. Le F7 Ultra, comme son nom l'indique, se positionnerait comme le modèle le plus haut de gamme jamais proposé par la marque, tandis que le F7 Pro viendrait compléter l'offre avec un positionnement légèrement inférieur mais toujours premium.

D'après les rendus, le POCO F7 Ultra arborerait un écran incurvé sur les quatre côtés, une première pour la marque, et un module photo imposant à l'arrière. Le F7 Pro opterait quant à lui pour un écran plat aux bordures affinées et un arrangement différent pour ses capteurs photo. Les deux modèles conserveraient l'identité visuelle jaune et noire emblématique de POCO, avec un design qui semble plus raffiné que les générations précédentes.

Des spécifications techniques intéressantes

Selon les informations qui accompagnent ces fuites, les deux appareils seraient équipés de composants haut de gamme. Le POCO F7 Ultra embarquerait probablement le processeur Snapdragon 8s Gen 3, la puce premium de Qualcomm, tandis que le F7 Pro pourrait être doté du Dimensity 9300+ de MediaTek. Ces choix marqueraient une montée en gamme significative par rapport au F6 de l'année dernière.

Les écrans des deux modèles seraient des dalles AMOLED de haute qualité, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour l'Ultra et 120 Hz pour le Pro. La définition atteindrait le 2K (1440p) sur le modèle Ultra, une première dans cette gamme de prix, quand le Pro se contenterait d'une définition Full HD+ (1080p) tout à fait respectable.

Côté photographie, le module principal du F7 Ultra comporterait un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d'un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3x. Le F7 Pro disposerait d'une configuration similaire mais avec un téléobjectif standard à la place du périscope. La batterie constituerait également un point fort de ces nouveaux modèles, avec des capacités annoncées de 5500 mAh pour l'Ultra et 5000 mAh pour le Pro. La charge rapide serait de la partie, avec une puissance de 120W pour l'Ultra permettant une recharge complète en moins de 20 minutes, et 67W pour le Pro.

Des prix défiants toute concurrence ?

L'arrivée d'un modèle « Ultra » signale clairement l'ambition de POCO de concurrencer des appareils comme les OnePlus 13, Realme GT 6 Pro ou même certains Samsung Galaxy S25. Concernant les prix, les analystes estiment que le POCO F7 Ultra pourrait être proposé aux alentours de 599 euros, tandis que le F7 Pro démarrerait à environ 499 euros. Ces prix, s'ils se confirment, placeraient ces appareils dans une position très compétitive face à des concurrents souvent vendus plusieurs centaines d'euros plus cher à caractéristiques équivalentes.