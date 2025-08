Poco F7 Ultra : le meilleur smartphone gaming à prix abordable ?

Design et puissance au service du gaming

Conçu pour les joueurs les plus exigeants, le POCO F7 Ultra mise sur un design racé, conçu pour assurer une prise en main aussi ergonomique. Ses dimensions compactes et ses finitions de qualité en font un accessoire très confortable, même en utilisation prolongée.

Pour offrir une expérience visuelle de très haute qualité, ce modèle se dote d’un écran FLOW AMOLED 2K de 6,67 pouces avec une résolution WQHD+ (3200 x 1440 pixels), un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale atteignant les 3200 nits. Vous pouvez donc profiter de vos séances de jeu avec une excellente lisibilité, même sous la lumière du jour. Cet écran optimisé pour le gaming possède par ailleurs un taux d'échantillonnage tactile allant jusqu'à 480 Hz pour une réactivité optimale. De plus, en mode Game Turbo, le taux d'échantillonnage tactile instantané de 2560 Hz s'active automatiquement.

Au cœur de cette bête de course, on trouve une puce ultra-performante : la Snapdragon 8 Elite, un processeur de pointe gravé en 3 nm qui garantit des sessions de jeu fluides, même pour les titres les plus gourmands en ressources.

Mais l'ultraperformance ne serait rien sans une gestion thermique à la hauteur. Le POCO F7 Ultra intègre, dans ce cadre, la technologie LiquidCool 4.0 et son système IceLoop 3D à double canal pour maintenir la température à un niveau optimal, même lors des parties les plus intenses.

Enfin, la batterie de 5 300 mAh compatible à l’HyperCharge filaire 120W et la charge sans fil 50W, vous permet de recharger votre appareil en un clin d'œil. Finis les compromis, place à une expérience de jeu ininterrompue et ultra-fluide.

✅ Ce qu'on aime Puissant Snapdragon 8 Elite associé à 24 Go de RAM

Sublime écran AMOLED WQHD+ 144 Hz, ultra lumineux

Refroidissement 4D FusionTech efficace, même en usage intensif ⚠️ Ce qu’il faut garder en tête Gabarit imposant : près de 220 g sur la balance

HyperOS 2 encore en phase de maturation

Où acheter le POCO F7 Ultra au meilleur prix ?

Avec de telles caractéristiques, le POCO F7 Ultra n’a rien à envier aux smartphones haut de gamme facturés au moins 800€. Pourtant cet excellent smartphone gamer est aujourd’hui accessible pour beaucoup moins que ça. En effet, il est actuellement disponible chez ce vendeur Amazon à seulement 545,81€ pour sa configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Vous pouvez ainsi économiser plus de 200€ par rapport au prix de vente conseillé (753€). Le genre d’aubaine à ne surtout pas laisser passer !