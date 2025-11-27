POCO F8 Pro, un smartphone polyvalent qui peut convenir à tous

Officialisé en même temps que le modèle F8 Ultra, la version F8 Pro en reprend le même ADN (Snapdragon 8 Elite, écran HyperRGB, Sound by Bose, HyperOS 3), avec une fiche technique taillée pour un usage quotidien intensif (jeu, multimédia, photo) et des prix de lancement nettement plus agressifs grâce aux offres promo.

Design et écran

Déjà, à la différence de la version Ultra, le F8 Pro inaugure le premier dos en verre « monobloc usiné » de POCO. Concrètement, il s’agit d’un bloc de verre de 2 mm creusé puis poli par un procédé de sculpture à froid CNC en 3 étapes et 41 process, ce qui lui permet d’intégrer le cadre photo de 1,3 mm directement dans la plaque arrière et permet un effet mat/brillant combiné. Ce dos en verre est associé à un cadre métal avec des contours doux, avec un poids de 199 g, à une épaisseur d’environ 8 mm et à une certification IP68.

L’écran s’appuie sur une dalle AMOLED 6,59 pouces « POCO HyperRGB » au format dit « doré », avec une définition de 1156 x 2510 pixels, une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, une profondeur de couleur 12 bits (68 milliards de couleurs) et couverture 100% DCI‑P3. POCO annonce un pic à 3500 cd/m² sur 25% de la surface, 2000 cd/m² en HBM, une luminosité minimale à 1 cd/m², un contraste 5 000 000:1, un échantillonnage tactile jusqu’à 480 Hz (2560 Hz instantané en jeu) et un pilotage en DC dimming pour réduire le scintillement en usage prolongé.

Performances, batterie et refroidissement

Le POCO F8 Pro est animé par la plateforme Snapdragon 8 Elite gravée en 3 nm, avec CPU Oryon octo‑cœur (jusqu’à 4,32 GHz), GPU Adreno et moteur IA Qualcomm, épaulés par de la mémoire vive bien entendu et du stockage au format UFS 4.1 en 12+256 ou 12+512 Go.

La batterie affiche 6210 mAh (typique) avec 100 W HyperCharge, capable selon la marque de recharger le smartphone de 0 à 100% en environ 37 minutes avec le chargeur 100 W fourni, en mode vitesse maximale et écran éteint. La technologie LiquidCool introduit le premier système IceLoop 3D triple couche de POCO, qui éloigne le caloduc liquide de l’écran tout en le rapprochant du SoC, augmentant de 40% la capacité thermique maximale par rapport au F7 Pro dans un châssis plus compact.

Photo, audio et fonctionnalités IA

Côté photo, le F8 Pro est le premier « Pro » de la marque à intégrer un téléobjectif dédié de 50 mégapixels avec zoom optique 2,5x et zoom sans perte 5x, pensé pour les portraits. Il est secondé par un capteur principal 50 mégapixels (Light Fusion 800, OIS) pour mieux gérer les scènes à forte dynamique et la basse lumière, ainsi qu’un ultra grand‑angle 8 mégapixels, tandis que l’avant se contente d’une caméra 20 mégapixels.

De la même manière que la version Ultra, le F8 Pro profite d’une partie audio qui s’appuie sur deux haut‑parleurs symétriques avec certification Hi‑Res (filaire et sans‑fil), une compatibilité Dolby Atmos et surtout la technologie « Sound by Bose ». Celle-ci propose deux profils sonores (Dynamic et Balanced) conçus avec les ingénieurs Bose pour ajuster basses, voix et scène sonore.

Côté logiciel, exactement comme le F8 Ultra, le F8 Pro tourne sous Xiaomi HyperOS 3 avec Xiaomi HyperIsland (mini‑interfaces et notifications interactives dans la barre d’état), HyperConnect (interconnexion multi‑appareils) et HyperAI (dont AI Writing pour générer, résumer et réécrire du texte). Un agent IA « AI Agent – Gemini », basé sur Google Gemini, gère la recherche avancée, la génération d’images/vidéos et Gemini Live.

Disponibilité et prix

En France, le communiqué officiel annonce deux configurations pour le POCO F8 Pro : 12+256 Go et 12+512 Go. Les prix publics conseillés sont de 653 euros pour la version 12+256 et 703 euros pour la version 12+512, mais une offre spéciale du 26/11/2025 à 10h30 au 09/12/2025 à 23h59 les place à 519,9 euros (12+256) et 549,9 euros (12+512).