POCO officialise son F8 Ultra, un modèle qui a vraiment tout d'un grand et offre une très belle promesse sur l'audio

Le POCO F8 Ultra se présente comme le modèle le plus abouti de la série F8 qui compte aussi dans ses rangs la version Pro, avec un écran AMOLED HyperRGB de 6,9 pouces, une définition proche du 2K (1200 x 2608) et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. La marque annonce une luminosité de 2000 cd/m² en mode HBM et jusqu’à 3500 cd/m² en pic sur 25% de la surface, avec un pilotage en 12 bits, une couverture 100% DCI-P3 et un système de gradation DC censé limiter le scintillement. Selon le fabricant, cette technologie POCO HyperRGB offre une meilleure efficacité énergétique que l’écran du POCO F7 Ultra, avec une consommation réduite d’environ 19,5%.

Sous le capot, le smartphone s’appuie sur la dernière plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravée en 3 nm, associée au chipset maison VisionBoost D8, soit l’un des chipsets les plus puissants du moment pour les smartphones sous Android. POCO annonce jusqu’à 20% de gains CPU, 23% en GPU et une amélioration de l’efficacité énergétique de 35% par rapport à la génération précédente, pour un score AnTuTu supérieur à 3,94 millions. Le VisionBoost D8 prend en charge une fréquence d’images jusqu’à 120 FPS avec une définition jusqu’à 1,5K dans certains jeux et introduit l’IA Super Resolution sur des titres comme Genshin Impact, PUBG ou Honkai: Star Rail.

L’appareil propose jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 4.1, avec également une configuration 12 Go/256 Go. Côté autonomie, il s’appuie sur une batterie de 6500 mAh, la plus grande de la série F, compatible avec une charge filaire 100 W et une charge sans fil 50 W HyperCharge. D’après la marque, il serait possible de dépasser 15 heures d’usage continu ou environ 10 heures de jeu ou d’appels VoIP, la recharge filaire 100 W pouvant remonter de 0 à 100% en un peu plus de 30 minutes, sous conditions de test contrôlées. Pour gérer la chauffe, POCO intègre un système LiquidCool avec structure IceLoop 3D double couche, annoncé avec une surface de dissipation de 6700 mm².

Face à d’autres modèles premium comme les Galaxy S25 Ultra ou les flagships de marques concurrentes, le POCO F8 Ultra veut miser sur un rapport performances/prix agressif, tout en abandonnant en partie l’esthétique très marquée « gaming » de certains modèles précédents.

Audio, écran et expérience multimédia

L’un des points centraux du POCO F8 Ultra est son partenariat avec Bose, mis en avant par la mention « Sound by Bose » au dos. Selon POCO, les équipes des deux marques ont conçu un système audio à triple haut-parleur avec architecture 2.1 : deux haut-parleurs symétriques et un subwoofer au dos de l’appareil. L’objectif est de renforcer les basses sans distorsion, avec des voix annoncées comme plus claires et une scène sonore plus large que les systèmes stéréo classiques des smartphones. Les utilisateurs disposent de deux profils sonores, Dynamic et Balanced, afin de privilégier soit la profondeur des basses, soit un rendu plus neutre axé sur les voix.

Ce système se présente comme l’un des plus ambitieux du marché mobile, pouvant potentiellement servir de référence en matière d’audio embarqué, même s’il faudra attendre notre test pour confirmer ces impressions. Par rapport à d’autres modèles haut de gamme, le choix d’intégrer un véritable subwoofer dédié reste encore rare, là où la plupart des smartphones se contentent de deux haut-parleurs stéréo classiques.

Photo, design et logiciels

Sur la photo, le POCO F8 Ultra mise sur un triple module arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels (Light Fusion 950) avec stabilisation optique, d’un téléobjectif périscopique 50 mégapixels 5x et d’un ultra grand-angle 50 mégapixels. Le capteur principal, monté sur un format 1/1,31 pouce, revendique 43% de sensibilité à la lumière en plus par rapport à la génération précédente, avec une optique 1G6P et un traitement multicouche conçu pour réduire reflets et voiles. Selon POCO, cette configuration vise des résultats plus détaillés dans les scènes nocturnes, les contre-jours et les portraits au coucher du soleil.

Le téléobjectif périscopique propose un zoom optique 5x, un zoom “in-sensor” 10x et un zoom UltraZoom jusqu’à 20x, épaulé par un modèle d’IA dédié. La fonction Motion Capture cherche à suivre les sujets en mouvement, tandis que le mode Super Moon s’active automatiquement à 20x pour photographier la lune. Le module ultra grand-angle de 50 mégapixels complète l’ensemble pour les paysages, et la caméra avant de 32 mégapixels dispose d’un mode grand-angle intelligent (0,8x) pour élargir le champ lors des selfies de groupe. En vidéo, le smartphone peut réaliser des séquences en 1440p avec stabilisation électronique et HDR, ainsi que des options créatives comme les collages dynamiques, la conversion de vidéos en photos et de nouveaux filtres “film positif” et “film négatif”.

Pour le design, deux variantes sont prévues : une version Denim Blue utilisant un matériau nanotechnologique de troisième génération, annoncée comme plus résistante à la saleté et à l’usure, et une version Black en fibre de verre avec finition mate-brillante. Le smartphone est protégé par le verre POCO Shield Glass et bénéficie d’une certification IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Côté logiciel, le POCO F8 Ultra tourne sous Xiaomi HyperOS 3. La marque met en avant la fonction Xiaomi HyperIsland pour un multitâche plus fluide, HyperConnect pour l’interconnexion entre appareils, ainsi que Xiaomi HyperAI pour des outils comme AI Writing ou l’agent IA basé sur Google Gemini (recherche approfondie, génération d’images et de vidéos, Gemini Live, etc.).

Disponibilité et prix

Selon POCO, le F8 Ultra est lancé officiellement dans le cadre de la série F8. Deux configurations mémoire sont proposées : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi que 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Pour la France et plusieurs marchés européens, le constructeur communique des prix publics de 833 euros pour la version 12/256 Go et 903 euros pour la version 16/512 Go. Toutefois, d’après la marque, une offre de lancement ramène ces tarifs à 699,90 euros et 749,90 euros jusqu’au 9 décembre 2025, notamment via la boutique officielle et certains partenaires.