POCO F8 Series : lancement mondial officiel fixé au 26 novembre 2025

L’événement sera organisé à Bali en Indonésie. Il aura lieu sous la forme d’une conférence programmée à 16h (GMT+8). Selon le fabricant, la gamme se compose pour l’instant de deux modèles principaux, le POCO F8 Pro et le POCO F8 Ultra, tandis qu’un modèle F8 « standard » pourrait voir le jour début 2026. Cette information a été confirmée à travers plusieurs communiqués officiels et de nombreuses certifications internationales obtenues au cours des dernières semaines.

Les POCO F8 Pro et F8 Ultra seraient des versions rebadgées des Redmi K90 et K90 Pro Max, proposant une fiche technique de très haut niveau et des composants dignes des meilleurs smartphones actuels. Xiaomi, maison mère de POCO, poursuit ainsi sa stratégie consistant à décliner les modèles phares de Redmi pour le marché international sous la marque POCO.

Caractéristiques techniques et nouveautés

Officiellement, on ne connait pas encore les spécifications des deux smartphones mais plusieurs indiscrétions jugées suffisamment sérieuses indiquent que le POCO F8 Ultra serait doté du puissant processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne. En outre, l’appareil disposerait d’un écran AMOLED de 6,9 pouces avec une résolution 1,5K, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3500 cd/m², assurant une qualité d’affichage supérieure.

Un triple module photo porté par un capteur principal de 50 mégapixels, une batterie de 7560 mAh compatible avec la recharge rapide 100 W, une protection IP69, et une conception mêlant métal et verre.

Du côté du POCO F8 Pro, il bénéficierait du même Snapdragon 8 Elite, d’un écran légèrement plus compact de 6,59 pouces, d’un téléobjectif 2,5x, et d’une batterie de 7100 mAh. Les deux modèles devraient tourner sous la nouvelle surcouche HyperOS 3.0 basée sur Android 16.

Pour la première fois sur un smartphone POCO, la marque annonce la collaboration avec Bose pour la partie audio, promettant une qualité sonore haut de gamme pour les appels et le multimédia.

Par ailleurs, les déclinaisons de couleurs seraient une version « Flowing Gold White », en plus d’autres finitions.

Nous aurons tous les détails sur les POCO F8 Pro et POCO F8 Ultra lors de la présentation au milieu de la semaine prochaine.

