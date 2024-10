Pour combien de temps ? Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro avec ses 8Go de RAM passe sous la barre symbolique des 200 € sur Amazon

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est l’un des derniers smartphones à être sorti dans les écuries de Xiaomi, et il s’agit sans conteste de l’un des meilleurs milieux de gamme en termes de polyvalence grâce à des caractéristiques poussées. En ce moment, vous pouvez vous le procurer pour 193 € sur Amazon !

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro est très intéressante, car elle propose une polyvalence avec par exemple 8 Go de RAM que vous pouvez en plus étendre virtuellement, ce qui le rend idéal pour le gaming. D’autant plus que son écran est grand avec ses 6,67 pouces et propose une dalle Amoled avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Une combinaison parfaite qui permet d'apprécier d'autant plus les jeux, mais aussi le streaming grâce à un grand nombre d'images par seconde pour les jeux, et de magnifiques couleurs pour les films et séries.

Il possède également un appareil photo plutôt performant avec un objectif à certes 200 mégapixels, mais aussi de très bonnes caractéristiques globales, ce qui est plus important en réalité.

Quelle offre pour le Xiaomi Redmi Note 13 Pro sur Amazon ?

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est disponible pour seulement 193 € sur Amazon, ce qui en fait une très grosse réduction étant donné qu’il est affiché à 401 € sur le site de son constructeur.

En plus de cela, vous pouvez le payer en 4 fois, et s’agissant d’un article « choix d'Amazon », cela veut dire qu’Amazon met lui-même en avant ce produit très bien noté sur son site.