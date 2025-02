Pour moins de 150 €, c’est le smartphone reconditionné le plus vendu en ce moment

Actuellement, CertiDeal propose l'iPhone 11 reconditionné à partir de 142 € en version « Dur à Cuir ». Cette appellation indique que l'appareil peut présenter quelques imperfections esthétiques, mais qu'il est parfaitement fonctionnel.

De plus, tous les iPhone 11 reconditionnés chez CertiDeal sont garantis 24 mois, offrant une tranquillité d'esprit aux acheteurs.

Caractéristiques techniques de l'iPhone 11

L'iPhone 11 est actuellement équipé d'un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces avec une résolution de 1792 x 828 pixels. Sous son élégant design, il embarque la puce A13 Bionic, assurant des performances fluides et réactives pour toutes les applications du quotidien.

Côté photographie, le double capteur arrière de 12 mégapixels permet de capturer des images nettes et détaillées, tandis que la caméra frontale de 12 mégapixels est idéale pour les selfies et les appels vidéo. De plus, l'iPhone 11 bénéficie d'une certification IP68, le rendant résistant à l'eau et à la poussière.

Détails de l'offre promotionnelle chez CertiDeal

Fondée en 2015, CertiDeal s'est rapidement imposée comme une référence dans le domaine des appareils reconditionnés. Ce qui distingue CertiDeal, c'est son processus de remise à neuf réalisé en interne dans ses laboratoires situés en Île-de-France.

En optant pour un achat chez CertiDeal, vous bénéficiez non seulement d'un appareil de qualité, mais également d'une garantie de 24 mois pour vous assurer que le produit répond à vos attentes.