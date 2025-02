Pour quelques jours seulement, l'iPhone 16 redescend au même prix que pendant le Black Friday

Alors que l’iPhone 16e, la version plus abordable des appareils d’Apple, vient tout juste de sortir, il est possible de trouver un iPhone 16 presque au même prix, alors que celui-ci est habituellement vendu environ 250 € plus cher. On vous dit tout !