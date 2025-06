Pourquoi le Xiaomi 14 T est LE rival premium sous-évalué en 2025 ?

Plus tôt en 2024, Xiaomi a dévoilé son Xiaomi 14T, un smartphone haut de gamme au tarif agressif, destiné à ceux qui recherchent la performance sans casser leur budget.

Après l’avoir testé lors du Mobile World Congress 2025 à Barcelone, il est désormais certain que ce modèle est l’un des plus intéressants du début d’année dans son segment.

Le design soigné et les finitions premium se remarquent. Bords incurvés, dos en verre mat agréable au toucher, et un châssis bien équilibré malgré un écran imposant.

L’écran AMOLED 1.5K de 6,7 pouces offre un gros taux de rafraîchissement LTPO à 144 Hz, garantissant une fluidité hors du commun, que ce soit en jeu ou dans la navigation quotidienne.

Performances puissantes et recharge rapide

Le Xiaomi 14T intègre le MediaTek Dimensity 9300+, une puce performante, accompagnée de 12 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0. C'est du très bon, et peu de cas de figure semble demander plus que cette configuration.

La batterie de 5000 mAh assure une autonomie confortable, tandis que la recharge rapide 120W permet de passer de 0 à 100 % en moins de 20 minutes.

Qualité photo signée Leica

Xiaomi s’associe à nouveau à Leica pour offrir un rendu photo naturel et précis grâce à un triple capteur performant :

50 Mpx principal f/1.6 : détails précis et bonnes performances en basse lumière 50 Mpx téléobjectif : zoom optique 3x et zoom numérique 30x efficace 12 Mpx ultra grand-angle : idéal pour les paysages et photos de groupe

La vidéo en 8K à 30 fps avec stabilisation optique assure une capture fluide et détaillée.

Une offre très intéressante à 372 € sur Amazon

Affiché à 653 €, le Xiaomi 14T bénéficie actuellement d’une offre attractive sur Amazon à seulement 372 € pour un modèle neuf et garanti, avec une livraison rapide et un paiement en plusieurs fois.

Garantie constructeur, paiement échelonné et livraison rapide font de cette offre un excellent rapport qualité/prix.

Modèle neuf

Garantie constructeur

Paiement en plusieurs fois

Livraison rapideUne alternative efficace aux flagships plus coûteux

Le Xiaomi 14T allie puissance, autonomie, qualité photo et écran performant, le tout à un prix contenu. Face au Xiaomi 15 Ultra, plus cher et pas toujours plus utile, il constitue un choix malin pour 2025.

Que vous veniez d’un ancien Xiaomi, d’un Samsung ou d’un iPhone, ce smartphone est un excellent point d’entrée dans le haut de gamme Android.