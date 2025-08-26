Premier aperçu en images du Xiaomi 15T Pro avant son lancement

Le Xiaomi 15T Pro vient de faire ses premiers pas dans le monde réel grâce à une vidéo TikTok publiée ce 24 août 2025. Pour la première fois, on peut découvrir son apparence physique et certaines de ses fonctionnalités. Cette fuite devance une annonce officielle qui devrait intervenir courant septembre.

Ces premières images tangibles arrivent après plusieurs mois de spéculations et de fuites concernant les caractéristiques techniques de l'appareil. Ce nouveau modèle s'inscrirait dans la continuité de la série T tout en apportant des améliorations substantielles par rapport à son prédécesseur, le Xiaomi 14T Pro.

Un design familier mais affiné

L'examen des images divulguées révèle que Xiaomi semble avoir conservé l'esthétique générale de son prédécesseur tout en y apportant des modifications notables. Le Xiaomi 15T Pro présente des bords plus nets et plus angulaires que le modèle précédent, conférant à l'ensemble un aspect plus moderne et premium. Le partenariat avec Leica semble toujours d’actualité pour la partie photographique, comme le confirment les marquages visibles sur le module caméra.

Le smartphone disposerait d’un très grand écran avec très probablement une dalle AMOLED.

Des performances de haut niveau avec MediaTek

Selon les fuites précédentes, le cœur technique du Xiaomi 15T Pro reposerait sur le processeur MediaTek Dimensity 9400+, une puce octa-core gravée en 4 nanomètres. Cette solution comprend quatre cœurs haute performance cadencés à 2,85 GHz et quatre cœurs d'efficacité énergétique fonctionnant à 2,00 GHz. Cette architecture hybride optimise à la fois les performances brutes et la gestion énergétique.

Le GPU Mali-G610 MC6 accompagne ce processeur pour traiter les tâches graphiques exigeantes. Cette configuration place le Xiaomi 15T Pro en concurrence directe avec les smartphones équipés de Snapdragon 8 Gen 3, notamment ceux de Samsung et d'autres marques premium. Les premiers benchmarks disponibles via Geekbench confirment des performances prometteuses.

Photographie : l'alliance avec Leica se poursuit

Le système photographique du Xiaomi 15T Pro miserait sur une configuration triple capteur pilotée par un module principal de 50 mégapixels utilisant le capteur OmniVision OVX9100. Il serait accompagné d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d'un téléobjectif de 50 mégapixels équipé d'un capteur Samsung JN5. Pour les autoportraits, un capteur frontal Samsung S5KKDS complèterait l'ensemble.

Enfin, coté autonomie, Xiaomi proposerait ici une batterie de 5 500 mAh, soit une augmentation de 10% par rapport au Xiaomi 14T Pro. La charge sera au maximum de 90W.

Nous attendons une prise de parole officielle de la part de Xiaomi pour ce mobile qui pourrait intervenir d’ici la fin du mois septembre. Elle nous dira si ces rumeurs concernant la fiche technique de l’appareil se confirment ou pas.