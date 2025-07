Xiaomi 15T Pro : les certifications internationales confirment un lancement imminent

Le Xiaomi 15T Pro, référencé sous le numéro de modèle 2506BPN68G, a récemment été certifié par l'organisme thaïlandais NBTC (National Broadcasting and Telecommunications Commission). Cette certification, bien qu'elle ne révèle pas de détails techniques approfondis, confirme que l'appareil est approuvé pour une utilisation en Thaïlande et, par extension, dans d'autres marchés asiatiques.

Parallèlement, le smartphone est apparu dans la base de données Geekbench 6.4, offrant un premier aperçu de ses performances. D'après les résultats obtenus, le mobile a enregistré un score de 1 057 points en single-core et 4 009 points en multi-core. Ces performances, bien que mesurées sur un prototype, suggèrent une puissance de traitement solide pour un appareil de cette catégorie.

La certification NBTC fait suite à d'autres apparitions du même numéro de modèle dans les bases de données de la FCC américaine et de l'IMDA singapourienne, ce qui renforce l'hypothèse d'un lancement mondial coordonné. Cette stratégie de certification multiple est caractéristique des lancements internationaux de Xiaomi, qui cherche à optimiser la disponibilité de ses produits sur plusieurs continents simultanément.

Spécifications techniques et performances attendues

Les informations récoltées via Geekbench révèlent que le Xiaomi 15T Pro fonctionnera sous Android 15 et embarquera 12 Go de RAM. Le processeur identifié est un octa-core ARMv8 composé de quatre cœurs performants cadencés à 2,85 GHz et de quatre cœurs d'efficacité énergétique à 2,00 GHz. Le GPU Mali-G610 MC6 confirme l'utilisation d'une plateforme MediaTek Dimensity.

Le 15T Pro sera très probablement basé sur le Redmi K80 Ultra, récemment lancé en Chine avec la puce Dimensity 9400 Plus. Cependant, conformément à la stratégie habituelle du constructeur, le modèle international ne sera pas une simple réédition du smartphone chinois. Des modifications sont attendues, notamment au niveau de la partie photographique et de la batterie.

La certification FCC révèle, pour sa part, que le smartphone sera proposé en trois configurations de stockage : 12 Go de RAM avec 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage interne. Avec ces configurations, Xiaomi espère répondre aux besoins variés des utilisateurs.

En termes de connectivité, l'appareil supportera les standards les plus récents, incluant le Wi-Fi 7, la 5G, le Bluetooth et la technologie NFC.

Un écosystème photographique repensé

Le secteur photographique constitue l'un des points d'amélioration majeurs du Xiaomi 15T Pro par rapport à son prédécesseur. D'après les informations disponibles, le smartphone intégrerait un capteur principal de 50 mégapixels OmniVision OVX9100, identique à celui utilisé sur le Xiaomi 15. La configuration complète comprendrait également un téléobjectif de 50 mégapixels Samsung JN5 et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, d’où une grande polyvalence pour cette configuration.

Pour la photographie selfie, Xiaomi aurait opté pour un capteur Samsung S5KKDS, dont les spécifications exactes restent à confirmer lors du lancement officiel.

Autonomie et charge rapide optimisées

L'autonomie représente un autre aspect crucial du Xiaomi 15T Pro. Contrairement au Redmi K80 Ultra et sa batterie de 7 410 mAh, le modèle international devrait intégrer une batterie de 5 500 mAh avec support de charge rapide 90W. La charge rapide de 90 watts permettrait théoriquement de recharger l'appareil en moins de 30 minutes, selon les standards habituels de Xiaomi. Cette performance place le 15T Pro dans la moyenne haute des smartphones Android actuels, où la charge rapide est devenue un argument commercial important.