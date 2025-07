Prime Day : l’iPhone 16e s’affiche à prix mini (mais pas pour longtemps)

L'édition 2025 des Prime Day est officiellement lancée. Des remises sur une multitude de produits high-tech et autres sont disponibles dès maintenant et jusqu'à vendredi sur Amazon. L'iPhone 16e fait partie des smartphones soldés à l'occasion de ces ventes flash et il est accessible à un prix très intéressant.