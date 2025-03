Promo iPhone 16e : près de 100 € de remise immédiate !

Malgré son prix trop élevé, l'iPhone 16e est déjà en passe d'être un succès commercial pour Apple. Il faut dire que le nouvel iPhone d’Apple est désormais le seul modèle récent plus abordable de la gamme. Qui plus est, il propose un accès à Apple Intelligence, l’IA maison de la marque à la pomme.

Deux facteurs qui en font un choix désigné pour de nombreuses entreprises qui préfèrent se tourner vers lui plutôt que vers un ancien modèle SE pour leurs employés.

Une fiche technique très solide pour le nouvel iPhone 16e

Écran : OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces

OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces Dimensions : 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

146,7 x 71,5 x 7,8 mm Poids : 167 g

167 g Appareil photo : Capteur principal de 48 Mpx avec zoom optique x2

Capteur principal de 48 Mpx avec zoom optique x2 Processeur : Puce A18

Puce A18 Mémoire vive : 8 Go de RAM

8 Go de RAM Système d'exploitation : iOS 18

L’iPhone 16e est peut-être plus abordable que les autres iPhone de la gamme 16, mais il n’en reste pas moins un haut de gamme. Et à ce titre, on peut attendre de lui polyvalence et innovations. C’est le cas. Concrètement, il propose une puissance très satisfaisante avec la même puce que les modèles standards, le processeur Apple A18.

Son appareil photo est digne de ce qu’on imagine d’Apple, notamment en termes de selfies et vidéos, où la marque domine le marché.

Plus trivial, et pourtant pas si anecdotique, nous avons particulièrement apprécié le Bouton Action présent sur le côté de l’appareil. Celui-ci permet de lui attribuer n’importe quelle application que vous pourrez ouvrir d’un clic. Simple mais efficace !

Une promotion à ne pas manquer si ce modèle vous intéresse !

Actuellement, vous pouvez trouver sur le site japonais Rakuten un iPhone 16e pour 624 €, ce qui fait 95 € de réduction par rapport aux 719 € du prix de vente conseillé par Apple. Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle, car il s’agit d’un modèle européen ! Généralement, les remises aussi importantes sont dues à l’importation de modèles d’autres régions.

Le smartphone est également proposé avec une garantie de 2 ans, et vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois.