Puce Xring O1 : une première pour Xiaomi avec le 15s Pro

LA grande nouveauté, c’est le processeur Xring O1, développé et conçu entièrement par Xiaomi. Cette puce bénéficie d'un processus de gravure en 3 nanomètres, similaire au Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, et intègre 19 milliards de transistors. Selon Xiaomi, l'architecture CPU comprend dix cœurs ARM, dont deux Cortex-X925 cadencés à 3,9 GHz, six cœurs Cortex-A725 de performance entre 1,9 et 3,4 GHz, et deux cœurs Cortex-A520 d'efficacité à 1,8 GHz. Pourtant, cela n’empêche pas Xiaomi d’avoir signé un partenaire avec Qualcomm sur les quinze prochaines années !

La partie graphique est assurée par un GPU ARM Immortalis-G925 à 16 cœurs, tandis qu'un NPU (Neural Processing Unit) à 6 cœurs, évalué à 44 TOPS, prend en charge les fonctions d'intelligence artificielle. D'après la marque, cette puce aurait obtenu plus de 3 millions de points sur AnTuTu, dépassant ainsi le Snapdragon 8 Elite, et plus de 9 000 points en multi-cœur sur Geekbench 6, rivalisant avec l'A18 Pro d'Apple.

Caractéristiques techniques reprises du Xiaomi 15 Pro

Pour le reste de ses spécifications, le Xiaomi 15S Pro reprend largement la configuration du Xiaomi 15 Pro. L'appareil dispose d'un écran LTPO AMOLED de 6,73 pouces affichant une définition de 3200 x 1440 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3200 cd/m². Le smartphone fonctionne sous Android 15 avec l'interface HyperOS 2 de Xiaomi.

La batterie au silicium-carbone de 6100 mAh supporte une charge filaire jusqu'à 90W et une charge sans fil de 50W. Cette capacité importante place le 15S Pro dans la moyenne haute du marché actuel, où les flagships oscillent généralement entre 4500 et 6000 mAh.

Configuration photographique triple capteur

Le système photographique du Xiaomi 15S Pro s'articule autour de trois capteurs de 50 mégapixels. Le capteur principal utilise un Light Hunter 900 avec une ouverture f/1,44 et une stabilisation optique, offrant une longueur focale équivalente à 23 mm. Le téléobjectif périscopique Sony IMX858 propose un zoom optique 5x avec une ouverture f/2,5 et une longueur focale équivalente à 120 mm. L'ultra grand-angle Samsung ISOCELL JN1 couvre un champ de vision de 115° avec une ouverture f/2,2 et supporte la macro jusqu'à 5 cm.

Cette configuration place le 15S Pro en concurrence directe avec les autres flagships du marché, notamment les Galaxy S25 Ultra de Samsung ou les iPhone 16 Pro Max d'Apple, qui proposent également des systèmes à triple capteur avec téléobjectif périscopique.

Enjeux stratégiques et industriels

Cette initiative s'inscrit pleinement dans une démarche d'indépendance technologique pour Xiaomi, particulièrement pertinente dans le contexte géopolitique actuel entre la Chine et les États-Unis. Cependant, selon les fabricants, le passage à une échelle de production mondiale représenterait un défi considérable, nécessitant des commandes importantes auprès de TSMC, dont les lignes de production sont déjà saturées.

Disponibilité et prix du Xiaomi 15S Pro

Le Xiaomi 15S Pro est actuellement disponible uniquement en Chine, proposé en deux configurations : 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage à 5499 yuans (environ 763 dollars), et 16 Go de RAM avec 1 To de stockage à 5999 yuans (environ 834 dollars). Ce positionnement tarifaire correspond exactement à celui du Xiaomi 15 Pro dans la même configuration, suggérant que la puce maison ne génère pas de surcoût pour le consommateur.

Deux finitions sont proposées : Dragonscale Fibre et Sky Blue, cette première option utilisant un design spécial en fibre de carbone. Aucune information concernant une commercialisation internationale n'a été communiquée par Xiaomi pour l'instant.