Qualcomm promet le partage de fichiers entre android et airDrop

En fin de semaine dernière, Google annonçait la disponibilité d’une nouvelle fonctionnalité permettant aux Pixel 10 de pour envoyer directement, sans contact, des fichiers vers n’importe quel iPhone. On aurait pu penser que cette possibilité était uniquement logicielle mais il semble que cela ne soit pas totalement le cas.

En effet, Qualcomm confirme l’intégration prochaine de la fonctionnalité Quick Share sur de nombreux appareils équipés de processeurs Snapdragon. L’idée est de proposer une expérience utilisateur simplifiée, permettant la transmission de fichiers entre Android et iOS.

Les utilisateurs d’appareils Android compatibles pourront désormais envoyer, mais aussi recevoir, des fichiers depuis un iPhone utilisant AirDrop, à condition d’activer l’option « Tout le monde pendant 10 minutes » sur le smartphone iOS.

Qualcomm précise que la fonctionnalité n’est pas réservée à Google ou à la gamme Pixel, mais bénéficiera d’un déploiement progressif sur une multitude de références intégrant les processeurs Snapdragon, notamment chez Samsung Galaxy et OnePlus, et potentiellement même sur des modèles dotés de puces MediaTek ou Exynos. Les tablettes Android et Chromebooks compatibles Quick Share sont également cités comme prochains bénéficiaires.

Comment fonctionne Quick Share avec AirDrop

Rappelons que la solution proposée repose sur un mode de connexion pair-à-pair. L’utilisateur Android accédant à Quick Share repère automatiquement l’iPhone situé à proximité lorsque ce dernier active le partage en mode « Tout le monde » pour une durée limitée à 10 minutes. Les fichiers, qu’il s’agisse de photos ou de vidéos, sont alors transférés sans passer par un serveur externe, avec une restitution rapide et sécurisée.

Google et Qualcomm insistent sur l’aspect privé et chiffré des transferts. Même si la compatibilité avec AirDrop s’étend désormais aux utilisateurs Android, le mode de partage « Contacts seulement » n’est pas encore pris en charge. Le souhait, selon Google, est d’élargir ce partenariat technique dans de futures évolutions logicielles, en accord avec Apple.

Quels appareils compatibles

La fonctionnalité sera lancée progressivement, d’abord sur les appareils Android équipés des plateformes Snapdragon récentes.

Jusqu’ici, le partage de fichiers entre Android et iOS reposait sur des applications tierces souvent complexes à mettre en œuvre ou sur des solutions telles que Google Drive ou WhatsApp, avec une efficacité limitée et une absence de transfert direct.

