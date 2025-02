Samsung a dévoilé son dernier smartphone premium, le Galaxy S25 Ultra. Successeur du S24 Ultra, ce modèle poursuit la tradition des smartphones haut de gamme de la marque, offrant des performances avancées et des innovations technologiques.

L’an dernier, le Galaxy S24 Ultra avait été très apprécié par les experts du secteur, notamment MKBHD. Le Galaxy S25 Ultra pourrait suivre cette tendance.

Un écran et un appareil photo de pointe

Le Galaxy S25 Ultra est doté d’un écran Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, garantissant une expérience fluide pour le jeu et le visionnage de vidéos. Selon DxOMark, l'écran du S25 Ultra est le meilleur du marché !

En matière de photographie, le smartphone propose un ensemble de capteurs avancés, combinant haute résolution et traitement logiciel optimisé. Le mode portrait et les effets de ralentissement dynamique illustrent les améliorations apportées au post-traitement, permettant des photos et vidéos de haute qualité.

Le Galaxy S25 Ultra est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version optimisée du dernier chipset haut de gamme. Ce processeur garantit une puissance de traitement élevée pour une expérience utilisateur fluide et performante.

Quelles sont les offres de lancement ?

Pour accompagner la sortie du Galaxy S25 Ultra, Samsung propose plusieurs avantages :