Quelles sont les différences entre les Samsung Galaxy S24 et S23 FE ?

Performance, batterie et appareil photo : en quoi diffèrent les Samsung Galaxy S23 FE et S24 ?

Le Samsung Galaxy S23 FE embarque un processeur Exynos 2200 couplé à 8 Go de mémoire et 128 Go ou 256 Go de stockage. Ce smartphone 5G est aussi doté d’une batterie de 4 500 mAh qui tient jusqu’à 22 heures en lecture vidéo et 69 heures en lecture musicale. Pour ce qui est des photos, l’appareil mobile dispose d’un triple module à l’arrière (50 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx) et d’un capteur selfie à l’avant (10 Mpx).

Équipé d’une excellente puce Exynos 2400 for Galaxy, le Samsung Galaxy S24 offre 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de ROM, soit l’équivalent du Galaxy S23 FE en matière de mémoire et de stockage. Également compatible 5G, ce modèle possède une batterie de 4 000 mAh, dont l’autonomie va jusqu’à 29 heures en lecture vidéo et 78 heures en lecture musicale.

Sur le plan photographique, le smartphone dernier cri de Samsung est muni d’un triple appareil au dos (50 Mpx, 12 Mpx, 10 Mpx) et d’une caméra frontale (12 Mpx). Enfin, comparé au Galaxy S23 FE, le Galaxy S24 a l’avantage de fonctionner avec l’intelligence artificielle Galaxy AI.

Format, design et écran : qu’est-ce qui différencie les deux smartphones sur le plan visuel ?

Disponible en violet, vert d’eau, graphite et crème, mais aussi bleu et orange en exclusivité sur le site samsung.com, le Galaxy S23 FE mesure 158 x 76,5 x 8,2 mm et pèse 209 g. Ce smartphone est doté d’un écran FHD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 1 450 nits. Pour lui garantir une résistance aux détériorations, le Galaxy S23 FE est protégé par un cadre en aluminium et un verre Corning Gorilla Glass 5.

Proposé en noir, crème, indigo et argent, mais également bleu, vert et orange en exclusivité sur le site samsung.com, le Galaxy S24 est plus léger et compact. En effet, il mesure 147 x 70,6 x 7,6 mm et pèse 167 g. Sur ce modèle, nous retrouvons un écran FHD+ AMOLED 2X de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 nits. En matière de protection, le Galaxy S24 dispose enfin d’un cadre en aluminium de qualité aéronautique et d’un verre Coring Gorilla Glass Victus 2.