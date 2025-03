realme 14 Pro et 14 Pro+ : deux nouveaux smartphones qui allient design et performance

Pendant le MWC 2025, realme a levé le voile sur les nouveaux smartphones realme 14 Pro et realme 14 Pro+ 5G. Ces deux téléphones proposent un design assez remarquable marqué par une innovation unique. En effet, leur coque arrière, dotée de pigments thermochromiques avancés, change de couleur en fonction de la température. Lorsque celle-ci descend en dessous de 16°C, la coque passe du blanc nacré à un bleu vibrant, créant un effet visuel captivant.

Ce procédé, développé en collaboration avec le studio scandinave Valeur Designers, s’inspire des teintes marines et des créatures des profondeurs comme les méduses, selon la marque. En plus de cet aspect interactif, chaque coque présente une texture perle obtenue grâce à un processus écologique utilisant de la poudre naturelle de coquillage. Ce design, non seulement esthétique mais aussi durable, confère à chaque appareil une identité unique. Les smartphones offrent également une finition incurvée pour un confort accru en main et une expérience visuelle plus immersive. Le smartphone fait seulement 7,55 mm d’épaisseur pour un poids de 179 grammes.

Quelle fiche technique pour le realme 14 Pro 5G ?

Le realme 14 Pro se distingue par son écran AMOLED incurvé de 6,77 pouces, offrant une résolution FHD+ (1080 x 2392 pixels) et une fréquence de rafraîchissement fluide maximale de 120 Hz. Cet écran est conçu pour garantir une expérience visuelle immersive tout en protégeant les yeux grâce à un algorithme intelligent de gradation PWM haute fréquence à 3840 Hz.

Sous le capot, le smartphone est alimenté par le Dimensity 7300 Energy, un chipset compatible avec les réseaux 5G gravé en 4 nm, qui assure une efficacité énergétique optimale et des performances élevées. Il est accompagné de 512 Go de stockage interne et jusqu’à 26 Go de RAM dynamique, permettant une utilisation multitâche fluide.

Côté photographie, le realme 14 Pro embarque un appareil photo principal Sony IMX882 de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS). Ce capteur est capable de produire des images d’une qualité comparable à celle d’un appareil reflex numérique. Il est complété par un mode aquatique exclusif pour capturer des clichés sous l’eau grâce à la certification IP69. À l’avant, on retrouve une caméra selfie ultra nette de 16 mégapixels, idéale pour les portraits et les vidéos en 4K.

En termes d’autonomie, la batterie Titan de 6000 mAh garantit jusqu’à 29 jours en veille. Elle prend en charge une charge rapide SuperVOOC à 45 W, permettant d’atteindre 50 % en seulement 36 minutes, selon la marque.

realme 14 Pro+ : des fonctionnalités premium dans un format compact

Le realme 14 Pro+ représente la version haut de gamme avec plusieurs améliorations notables. Ainsi, son écran AMOLED incurvé sur les 4 côtés de 6,83 pouces, avec une résolution supérieure à 1.5K (1272 x 2800 pixels), offre une luminosité maximale localisée jusqu’à 1500 cd/m² pour une visibilité optimale même en plein soleil. Le taux de rafraîchissement reste à 120 Hz, garantissant une fluidité remarquable.

Ce modèle est équipé du puissant chipset Snapdragon 7s Gen 3, également gravé en 4 nm, qui améliore les performances graphiques et processeur respectivement de 40 % et 20 % par rapport à la génération précédente, selon realme. Le stockage atteint également jusqu’à 512 Go, accompagné de 8 ou 12 Go de mémoire vive extensibles avec jusqu’à 14 Go de RAM virtuelle.

La configuration photographique du Pro+ est particulièrement impressionnante avec un triple module caméra :

- Un capteur principal Sony IMX896 OIS de 50 mégapixels

- Un capteur périscopique Sony IMX882 de 50 mégapixels offrant un zoom optique jusqu’à 3x et numérique jusqu’à 120x.

- Un ultra grand-angle de 8 mégapixels couvrant un champ de vision de 112°.

- Une caméra selfie de 32 mégapixels, avec autofocus intelligent et prise en charge vidéo en 4K.

La batterie Titan reste similaire avec une capacité de 6000 mAh, mais la charge rapide passe à SuperVOOC 80 W, permettant d’atteindre 50 % en seulement 24 minutes, d’après realme. En termes de design, le smartphone affiche une épaisseur légèrement supérieure (8 mm) tout en conservant une finition élégante grâce au cuir végan et aux textures perlées uniques.

Prix et disponibilité des realme 14 Pro 5g et realme 14 Pro+ 5G

Les deux modèles proposent des caractéristiques compétitives face aux concurrents tels que les Xiaomi Redmi Note Series ou Samsung Galaxy A Series. Le realme 14 Pro+ sera disponible à partir du 25 mars pour un prix de 579,99 euros pour la version 12+512 Go tandis que le realme 14 Pro avec la même configuration sera proposée à 479,99 euros. Comptez sur un prix de 529,99 euros pour le realme 14 Pro+ en version 8+512 Go et 429,99 euros pour la même configuration sur le realme 14 Pro.