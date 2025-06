Realme 15 5G : la nouvelle série s’apprête à débarquer en Inde

D’après des sources fiables relayées par 91mobiles, le realme 15 5G sera commercialisé en Inde sous le numéro de modèle RMX5106 et proposera une gamme étendue de configurations mémoire. Les utilisateurs auront le choix entre deux capacités de RAM (8 Go et 12 Go) et trois options de stockage interne (128 Go, 256 Go et 512 Go).

Plus précisément, les variantes attendues sont les suivantes : 8 Go RAM + 128 Go stockage, 8 Go RAM + 256 Go stockage, 12 Go RAM + 256 Go stockage, et 12 Go RAM + 512 Go stockage. Ce large éventail vise à répondre à des besoins variés, du consommateur à la recherche d’un appareil abordable mais performant, à celui qui souhaite bénéficier d’une grande capacité de stockage pour les usages intensifs.

En matière de design, realme prévoit de décliner le realme 15 5G en trois coloris : Silk Pink (rose soyeux), Velvet Green (vert velours) et Flowing Silver (argent éclatant).

Cette diversité chromatique s’inscrit dans la tendance actuelle du marché, où l’esthétique joue un rôle croissant dans le choix des consommateurs. Selon la marque, ces teintes ont été sélectionnées pour leur capacité à allier élégance et originalité, tout en ciblant des publics jeunes et urbains.

En comparaison, la concurrence sur le segment des smartphones 5G milieu de gamme propose souvent des variantes similaires, mais realme mise ici sur la combinaison d’une mémoire généreuse et d’un choix de couleurs attractif pour se différencier.

Spécifications attendues du realme 15 5G

À ce jour, la marque n’a pas encore communiqué officiellement sur la fiche technique complète du realme 15 5G. Néanmoins, plusieurs éléments ont fuité et permettent de dresser un premier portrait du smartphone.

Selon les informations recueillies, le realme 15 5G devrait s’inscrire dans la catégorie des appareils milieu de gamme, avec un prix estimé entre 18 000 et 20 000 roupies indiennes. Il pourrait être équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, une puce récente qui garantirait de bonnes performances pour la navigation, le multimédia et les jeux mobiles.

Côté autonomie, realme miserait sur une batterie de 6 300 mAh, un atout non négligeable face à des concurrents qui plafonnent souvent autour de 5 000 à 6 000 mAh. La recharge rapide jusqu’à 45 W serait également au programme, permettant de réduire significativement le temps d’immobilisation de l’appareil. L’écran, quant à lui, serait une dalle AMOLED plate de 120 Hz, assurant une fluidité appréciable pour le défilement et les contenus vidéo.

Pour la photographie, le realme 15 5G pourrait embarquer un triple module caméra à l’arrière, avec un capteur principal de 50 mégapixels doté de l’intelligence artificielle et de la stabilisation optique (OIS), ainsi qu’un capteur frontal de 32 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Ce positionnement place le realme 15 5G en concurrence directe avec des modèles comme le Poco X6 5G, qui propose aussi des capteurs haute résolution et un écran à haute fréquence de rafraîchissement.

Toutefois, tant que la marque n’aura pas officialisé ces caractéristiques, il convient de les considérer avec prudence. Les spécifications définitives pourraient évoluer d’ici l’annonce officielle.

Realme 15 Pro Plus : ce que l’on sait déjà

En parallèle du modèle standard, realme prépare également le lancement du realme 15 Pro Plus, attendu pour juillet 2025. Il viendra succéder au realme 14 Pro +. Selon les informations disponibles, cette version Pro Plus se positionnera sur un segment plus premium, avec un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, une résolution Full HD+ (1080 x 2412 pixels) protégée par du Corning Gorilla Glass 5, et un design plus soigné. Le smartphone serait animé par un processeur MediaTek Dimensity 8100, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension via carte microSD.

Le volet photographique serait confié à un triple capteur arrière (50 mégapixels principal, 8 mégapixels ultra grand-angle, 2 mégapixels macro), tandis que la caméra frontale atteindrait 50 MP, une caractéristique rare sur ce segment. L’autonomie serait assurée par une batterie de 5 700 mAh compatible avec une charge rapide de 65 W, permettant une recharge complète en un temps réduit.

Parmi les autres atouts, on note la présence d’un capteur d’empreintes sous l’écran, la compatibilité 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.4. Le realme 15 Pro Plus devrait être proposé en plusieurs coloris, dont Pearl White, Bikaner Purple et Suede Grey, avec un prix de départ estimé à 28 999 roupies.

Face à des concurrents comme le OnePlus Nord 4 ou le Samsung Galaxy A55, le realme 15 Pro Plus entend se positionner comme une alternative compétitive, misant sur la puissance de son processeur, la qualité de son écran et la rapidité de sa charge.

Nous devrons certainement patienter un moment avant de voir ses smartphones en France.