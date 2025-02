Realme C75: un smartphone ultra endurant et ultra résistant

Le realme C75 veut établir de nouvelles références en matière de durabilité dans le segment des smartphones d’entrée de gamme. En effet, normalement réservée à des mobiles haut de gamme, ce modèle répond aux certifications IP69, IP68 et IP66, une première dans cette catégorie de prix.

Cette triple certification garantit une résistance optimale aux jets d'eau à haute température et aux immersions prolongées. Le smartphone intègre également la technologie SonicWave qui permet d'évacuer rapidement l'eau du haut-parleur.

En outre, l'appareil a aussi obtenu la certification « Rugged Smartphone » délivrée par TÜV Rheinland et à réussir le test militaire MIL-STD 810H.

Concrètement, cela signifie qu'il peut résister à des chutes de plus de 1,5m sur un sol dur. Sa conception ArmorShell comprend un verre de protection spécifique et un boîtier en aluminium moulé qui assurent une protection à 360 degrés contre les chocs.

Des performances techniques adaptées à un usage quotidien

Le realme C75 est équipé d'une batterie de 5 828 mAh offrant une très grande autonomie. La charge rapide 45W permet de récupérer 3 heures d'utilisation en seulement 5 minutes de charge, selon la marque. La batterie est conçue pour durer 4 ans avec une résistance accrue à la compression.

Sous le capot, on trouve une puce MediaTek Helio G92 Max associée à 24 Go de RAM dynamique (8 Go mémoire vive physique et 12 Go de mémoire vive virtuelle), permettant une utilisation fluide y compris pour les jeux mobiles gourmands en ressources. L'écran FHD affiche une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et intègre des technologies de protection oculaire.

Vous reprendrez bien un peu d’intelligence artificielle ?

Comme la plupart des marques, realme a intégré plusieurs fonctionnalités d'IA, notamment AI Clear Face qui améliore automatiquement la netteté des portraits. Malgré sa robustesse, le C75 conserve des dimensions contenues avec 7,99 mm d'épaisseur pour 196 grammes.

Le smartphone arbore un design géométrique avec des finitions en aluminium autour des objectifs photo. Deux coloris sont proposés : Lighting Gold et Storm Black. Un revêtement nano-optique assure des textures raffinées.

Prix et disponibilité

Le realme C75 sera commercialisé en France à partir du 4 février sur Amazon au prix promotionnel de 169 euros pour la version 8 Go + 128 Go. Une version 8 Go + 256 Go sera également disponible chez les autres revendeurs au prix de 199 euros jusqu'au 16 février.