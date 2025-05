Le realme GT 7 Dream Edition s'habille aux couleurs d'Aston Martin

Il est régulier que les fabricants de smartphones proposent des collaborations avec des marques qui ne sont pas de cet univers notamment celui de l’automobile. Cela permet d’obtenir des éditions spéciales que les fans peuvent s’arracher. Ainsi, Oppo avait proposé son Find X2 Lamborghini, mais il y a aussi eu le Xiaomi Redmi K70 Lamborghini, Huawei a sorti son modèle Mate 40 Porsche Design RS repris par Honor avec ses récents Magic7 RSR Porsche Design et la déclinaison du Magic V2 au design bien inspiré.

Pour le realme, ce rapprochement avec Aston Martin Aramco F1 Team s'inscrit dans une démarche qui a pour but d’illustrer la croissance rapide de la marque sur le segment premium. Le fabricant a ainsi annoncé la production de deux modèles spéciaux par an dans le cadre de cette collaboration, avec le GT 7 Dream Edition comme le premier représentant de cette nouvelle lignée.

Cette stratégie permet à realme de se différencier sur un marché Android très concurrentiel, où les constructeurs chinois multiplient les initiatives pour gagner en crédibilité face aux leaders établis.

Design automobile et finitions soignées

Le GT 7 Dream Edition reprend fidèlement les codes visuels d'Aston Martin. La coque arbore le célèbre vert caractéristique de la marque britannique, complété par des liserés dorés entourant les capteurs photo et un bouton d'alimentation jaune rappelant les couleurs de référence du constructeur automobile.

D'après realme, le design baptisé « Aerodynamic Flow Lines » s'inspire directement des flux aérodynamiques de la Formule 1. La coque présente deux ailes marquées de fins reliefs évoquant le capot d'une voiture de course. Le logo Aston Martin trône au centre de la face arrière, accompagné de l'inscription « Formula One Team », tandis que la marque realme conserve sa place en partie basse.

L'emballage bénéficie également d'un traitement particulier avec une boîte à ouverture « ailes » et un livret photo célébrant le partenariat. Cette approche luxueuse contraste avec les packagings habituellement sobres des smartphones Android de milieu de gamme. Notez également la livraison d’un bloc d’alimentation.

Meilleures performances que le modèle standard

Sous sa robe d'apparat, le GT 7 Dream Edition conserve la fiche technique du modèle standard, à l'exception d'une configuration mémoire renforcée. Cette édition spéciale embarque en effet 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, contre 12 Go de RAM pour les versions classiques.

Le processeur Dimensity 9400e de MediaTek équipe toujours ce smartphone, offrant des performances que les tests positionnent au niveau des puces haut de gamme concurrentes. Cette puce s'accompagne d'une batterie de 7000 mAh, capacité remarquable pour un smartphone de cette catégorie, associée à une charge rapide filaire de 120W.

L'écran AMOLED de 6,78 pouces avec rafraîchissement 120 Hz et la triple configuration photo (grand angle 50 mégapixels, téléobjectif 50 mégapixels, ultra grand angle 8 mégapixels) demeurent inchangés par rapport au GT 7 classique. La certification IP69 garantit une résistance élevée aux projections d'eau et à la poussière.

Interface personnalisée aux couleurs de l'écurie

Realme a développé une surcouche logicielle spécifique pour cette édition, reprenant la palette chromatique d'Aston Martin. Cette interface personnalisée modifie l'apparence des menus et de certaines applications pour créer une cohérence visuelle avec le design extérieur.

Prix premium

Le realme GT 7 Dream Edition est proposé au prix de 899,99 euros, soit un surcoût de 150 euros par rapport à la version 12+512 Go du modèle standard. Cette différence s'explique principalement par les 4 Go de RAM supplémentaires et l'inclusion d'un chargeur 120W dans la boîte, accessoire vendu séparément pour les autres versions.

Face à cette proposition, le marché dispose d'alternatives intéressantes. Rappelons que le GT 7 classique débute à 749 euros en configuration 12+256 Go, tandis que des concurrents comme le OnePlus 13 ou le Xiaomi 15 proposent des prestations similaires dans des gammes de prix comparables.