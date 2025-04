Reconditionné en France, garanti… et à prix mini : l’iPhone 13 Pro se fait discret, mais c’est LE bon plan du moment

Doté d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, de performances toujours très solides et d’un module photo polyvalent, l’iPhone 13 Pro reste un excellent choix pour les amateurs d’iOS à la recherche d’un rapport qualité/prix imbattable.

Pourquoi le reconditionnement est-il une bonne idée ?

Le reconditionné séduit de plus en plus : prix allégés, impact environnemental réduit, produits remis à neuf… Les avantages sont nombreux, surtout lorsqu’ils sont testés et certifiés localement.

En France, CertiDeal fait partie des références. Chaque appareil est contrôlé en atelier, et livré avec une transparence totale sur son état – qu’il soit « Correct », « Très bon », ou plus.

Le modèle actuellement proposé iPhone 13 Pro 128 Go – État correct est disponible à 389,99 € ou 19,78 €/mois sur 24 mois via Younited. Il s’agit d’un produit 100% fonctionnel, débloqué, livré avec câble de charge, et garanti batterie en excellent état.

La couleur ? Une surprise selon les stocks disponibles. Une belle opportunité à saisir… tant qu’il reste du stock !

L’iPhone 13 Pro : un concentré de technologie toujours d’actualité

L’iPhone 13 Pro, c’est l’ADN Apple dans ce qu’il a de plus pur : design raffiné, finitions premium, et une ergonomie qui fait mouche. Malgré les nouvelles générations, il reste redoutablement efficace.

Sa puce A15 Bionic continue de performer haut la main en 2025, que ce soit pour les jeux, la retouche photo ou les usages professionnels.

Autre point fort : il est parfaitement compatible avec les dernières versions d’iOS, ce qui garantit une expérience fluide et des mises à jour de sécurité pendant plusieurs années.

Quelle offre pour l’iPhone 13 Pro ?

Chez CertiDeal, ce modèle est actuellement en déstockage à 389,99 € en version 128 Go – état correct. Quantités limitées, alors mieux vaut ne pas traîner.

Le paiement en plusieurs fois est possible (jusqu’à 24 mensualités de 19,78 €), idéal pour s’équiper sans pression. Tous les produits sont garantis 24 mois, testés en France, et livrés avec câble de chargement.

En clair : un smartphone haut de gamme, fonctionnel, garanti et à petit prix. Si vous attendiez un bon plan Apple, le voilà.