Reconditionné en France, prix en chute libre : le Galaxy S20 revient dans la course

Faire un geste envers son portefeuille et la planète, c'est possible. Il vous suffit de jeter votre dévolu sur un smartphone reconditionné. Le gros plus, tous les modèles sont accessibles à des coûts bien plus réduits qu'en version neuve.

Ainsi, vous pouvez bénéficier de smartphones haut de gamme mis en vente il y a quelques années ou non à des tarifs hyper attractif. C'est le cas du Samsung Galaxy S20, actuellement disponible à moins de 240€.

Un smartphone haut de gamme complet à prix cassé

Accessible à la vente depuis plus mars 2020, le Samsung Galaxy S20 reconditionné fait partie des smartphones avec le meilleur rapport qualité-prix actuellement. Au vu de ses caractéristiques dignes de smartphones milieu, voire haut de gamme actuels

Si vous aimez bien prendre des photos détaillées pour vos réseaux sociaux ou autre. Le triple capteur photo de 12+64+12 Mpx du Galaxy S20 va vous plaire.

Son module photo n'est pas la seule particularité qui le rapproche des modèles haut de gamme les plus récents. Puisque ce smartphone est également équipé : d'un écran Super AMOLED 2X de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz .

de avec un taux de rafraîchissement de . d'une mémoire vive de 8 Go et d'une capacité de stockage de 128 Go

et d'une capacité de stockage de d'une batterie de 4000 mAh pouvant tenir aisément la journée

pouvant tenir aisément la journée d'une vitre de protection Gorilla Glass 6 et certifié IP68

Pourquoi opter pour un smartphone reconditionné ?

Choisir un modèle reconditionné en 2025, c'est avant tout faire des économies sur l'achat d'un objet primordial. C'est aussi la possibilité de se faire plaisir en profitant de smartphones haut de gamme hors de prix en version classique et bien plus accessibles en reconditionné.

Opter pour un modèle de la sorte, c'est aussi et surtout faire un geste envers la planète. Puisque vous ne le savez peut-être pas, mais l'industrie du smartphone produit une empreinte carbone monstrueuse (fabrication, livraison, etc.).

Ainsi, offrir une seconde vie à un smartphone, c'est participer à la diminution de la pollution de notre planète et de son atmosphère.

À noter : si cette cause vous tient à cœur, les smartphones reconditionnés sont la solution la plus écologique. Et en prime, vous épargnez des centaines d'euros par rapport à un modèle neuf.

Où trouver la meilleure offre ?

En ce moment, chez Certideal, entreprise et plateforme de vente en ligne de smartphones française, le Samsung Galaxy S20 est accessible à seulement 239,99€ /mois. Et grâce au code "LIVRAISONGRATIS", la livraison de votre smartphone ne vous coûte rien !