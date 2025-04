Red Magic 10 Air : un smartphone gaming ultra-léger qui redéfinit les standards du marché

Avec sa devise « Same Chill. Just Light », la marque propose un appareil qui se distingue par sa légèreté exceptionnelle tout en conservant les performances de haut niveau qui ont fait sa réputation.

Le Red Magic 10 Air est ainsi animé par le processeur haut de gamme Snapdragon 8 Gen 3, associé aux coprocesseurs RedCore R3 et Energy Cube. Cette architecture permet une gestion optimisée de l'affichage, du refroidissement, de la batterie et des performances globales.

La marque, qui s'était jusqu'à présent concentrée sur le segment des joueurs compétitifs, élargit désormais son horizon en proposant un appareil plus accessible, sans pour autant sacrifier les performances attendues par les utilisateurs exigeants.

Une architecture pensée pour le gaming intensif

L'architecture du Red Magic 10 Air a été spécifiquement conçue pour offrir une expérience de jeu fluide et constante. Le Snapdragon 8 Gen 3 travaille en tandem avec les coprocesseurs RedCore R3 et Energy Cube pour déléguer certaines tâches comme le traitement audio, les retours haptiques et la gestion de l'éclairage.

Cette répartition intelligente des charges de travail permet de maintenir des taux de rafraîchissement élevés tout en réduisant les contraintes thermiques, une approche particulièrement adaptée aux jeux mobiles modernes comme Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Honkai: Star Rail ou PUBG Mobile.

Pour gérer la chaleur générée lors des sessions de jeu prolongées, le smartphone intègre un système de refroidissement ICE à 9 couches. Cette solution thermique avancée comprend du métal liquide à l'état solide et une chambre à vapeur 3D, des technologies habituellement réservées aux ordinateurs portables gaming.

Grâce à ce dispositif, le Red Magic 10 Air peut assurer des performances constantes pendant des sessions de jeu pouvant aller jusqu'à quatre heures continues.

Un écran et des contrôles optimisés pour les joueurs

L'écran AMOLED de 6,8 pouces du Red Magic 10 Air offre un ratio écran/corps impressionnant de 93,7%, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 600 cd/m². La réactivité tactile est particulièrement soignée avec un taux d'échantillonnage instantané de 2 000 Hz et un taux d'échantillonnage constant de 960 Hz, garantissant des contrôles fluides et précis en jeu.

Pour améliorer encore l'expérience de jeu, le smartphone est équipé des emblématiques gâchettes sensitives à 520 Hz, qui offrent une excellente réactivité pour les fonctions comme la visée, le rechargement ou l'activation de capacités spéciales dans les jeux compétitifs tels que Call of Duty Mobile. Rappelons également que, comme les autres mobiles de la marque, à l’image du Red Magic 10 Pro, par exemple, celui-ci dispose d’une caméra à selfie sous l’écran permettant ainsi d’offrir une expérience d’affichage sans aucune gêne.

Autonomie et recharge rapide malgré un format compact

Malgré sa finesse et sa légèreté, le Red Magic 10 Air embarque une batterie de 6 000 mAh, offrant jusqu'à 28 heures d'utilisation générale. La prise en charge de la charge rapide 80W permet de recharger rapidement l'appareil.

Le Red Magic 10 Air intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Parmi celles-ci, on trouve la traduction vocale en temps réel, pratique pour les voyages et les études, ainsi que l'édition améliorée par IA des photos et captures d'écran, facilitant le partage des moments clés sur les plateformes sociales. Ces outils sont optimisés pour être utiles aussi bien pendant les sessions de jeu qu'en dehors.

Design industriel et personnalisation poussée

Le smartphone arbore un cadre en métal mat avec un verre gravé anti-reflets, améliorant la durabilité et réduisant les traces de doigts. L'éclairage RGB est entièrement personnalisable pour le gameplay, les notifications et d'autres indicateurs d'état. La Magic Key, le bouton latéral programmable, permet d'accéder rapidement à des raccourcis comme la traduction en temps réel, l'appareil photo et d'autres fonctions définies par l'utilisateur.

Disponibilité et prix

Le Red Magic 10 Air est disponible en précommande à un tarif préférentiel de seulement 499 euros. Il est proposé en deux coloris principaux, Twilight Black (Noir Crépuscule) et Hailstone White (Blanc Grêlon), avec des configurations de 12 Go + 256 Go et 16 Go + 512 Go.

Une troisième variante, Flare Orange (Orange Flamboyant), sera lancée ultérieurement, uniquement disponible en configuration 16 Go + 512 Go. Ce modèle veut ainsi rivaliser avec les smartphones POCO.