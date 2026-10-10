Red Magic 12 Pro+ : le refroidissement liquide en voit de toutes les couleurs

La marque Nubia vient de publier plusieurs photos et quelques détails sur la fiche technique de son futur smartphone gaming. Baptisé Red Magic 12 Pro+, il adopte une architecture à double anneau, avec des canaux plus épais et une surface de refroidissement plus étendue que sur le Red Magic 11 Pro+, une variante du Red Magic 11 Pro dont il partage le design. Le liquide quitte la micro-pompe et se divise en deux trajets : l'un passe au-dessus de la puce, l'autre au-dessus de la batterie. Les canaux rejoignent ensuite la zone du ventilateur, qui évacue la chaleur.

Un liquide éclairé

Selon le fabricant, une nouvelle micro-pompe à double cristal porte la pression de sortie de 100 kPa à 130 kPa. Le fluide employé est un liquide fluoré, déjà utilisé dans les serveurs d'intelligence artificielle. Un guide de lumière sur mesure permet à l'éclairage RGB de suivre le tracé du liquide. Il semblerait que le circuit s'étende désormais sur la carte mère, alors que la génération précédente se concentrait surtout autour de la batterie.

Design transparent et châssis allégé

Le smartphone reprend la face arrière transparente propre à la série, avec un ventilateur circulaire et un logo lumineux. La marque annonce un châssis plus fin, plus léger et plus arrondi que celui du 11 Pro+. Les bordures de l'écran passent de 1,25 mm à 0,96 mm.

Le module photo, composé de deux capteurs, affleure la face arrière. L'écran est plat et abrite une caméra frontale sous la dalle. Trois coloris « Deuterium Transparent » sont prévus : Dark Night (noir), Silver Wing (argent) et Ice Blue (bleu clair).

Fiche technique et premiers chiffres

Il semblerait que le smartphone soit doté d’un écran OLED 2K de 7 pouces à 165 Hz, d’une batterie de 8 400 mAh et profite d’une charge de 120 W. La puce, une Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gravée en 2 nm serait à la manœuvre, selon un teaser publié sur les réseaux sociaux chinois, et accompagnée de mémoire LPDDR5X et de stockage UFS 4.1.

Disponibilité et prix

La présentation est fixée au 15 octobre 2026 à 14 h 30, heure de Chine, et les précommandes sont ouvertes en Chine. Le prix n'a pas été communiqué à ce stade. Aucune date de commercialisation mondiale n'est annoncée pour le moment. Ce modèle pourrait arriver à l'international sous le nom de « Pro », avec une charge filaire réduite. La marque ne l'a pas confirmé.

