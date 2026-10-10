Red Magic 12 Pro+ : le refroidissement liquide en voit de toutes les couleurs

Red Magic dévoile le 12 Pro+, son prochain smartphone gaming, attendu le 15 octobre en Chine. Selon la marque, il embarque le premier système de refroidissement liquide à éclairage RGB du secteur, associé à une puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Sylvain Pichot - publié le 10/10/2026 à 15h30
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Nubia Red Magic 12 Pro+

La marque Nubia vient de publier plusieurs photos et quelques détails sur la fiche technique de son futur smartphone gaming. Baptisé Red Magic 12 Pro+, il adopte une architecture à double anneau, avec des canaux plus épais et une surface de refroidissement plus étendue que sur le Red Magic 11 Pro+, une variante du Red Magic 11 Pro dont il partage le design. Le liquide quitte la micro-pompe et se divise en deux trajets : l'un passe au-dessus de la puce, l'autre au-dessus de la batterie. Les canaux rejoignent ensuite la zone du ventilateur, qui évacue la chaleur.

Nubia Red Magic 12 Pro+ versus 11 Pro+ refroidissement

Un liquide éclairé

Selon le fabricant, une nouvelle micro-pompe à double cristal porte la pression de sortie de 100 kPa à 130 kPa. Le fluide employé est un liquide fluoré, déjà utilisé dans les serveurs d'intelligence artificielle. Un guide de lumière sur mesure permet à l'éclairage RGB de suivre le tracé du liquide. Il semblerait que le circuit s'étende désormais sur la carte mère, alors que la génération précédente se concentrait surtout autour de la batterie.

Nubia Red Magic 12 Pro+

Design transparent et châssis allégé

Le smartphone reprend la face arrière transparente propre à la série, avec un ventilateur circulaire et un logo lumineux. La marque annonce un châssis plus fin, plus léger et plus arrondi que celui du 11 Pro+. Les bordures de l'écran passent de 1,25 mm à 0,96 mm.

Le module photo, composé de deux capteurs, affleure la face arrière. L'écran est plat et abrite une caméra frontale sous la dalle. Trois coloris « Deuterium Transparent » sont prévus : Dark Night (noir), Silver Wing (argent) et Ice Blue (bleu clair).

Nubia Red Magic 12 Pro+

Fiche technique et premiers chiffres

Il semblerait que le smartphone soit doté d’un écran OLED 2K de 7 pouces à 165 Hz, d’une batterie de 8 400 mAh et profite d’une charge de 120 W. La puce, une Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gravée en 2 nm serait à la manœuvre, selon un teaser publié sur les réseaux sociaux chinois, et accompagnée de mémoire LPDDR5X et de stockage UFS 4.1.

Nubia Red Magic 12 Pro+

Disponibilité et prix

La présentation est fixée au 15 octobre 2026 à 14 h 30, heure de Chine, et les précommandes sont ouvertes en Chine. Le prix n'a pas été communiqué à ce stade. Aucune date de commercialisation mondiale n'est annoncée pour le moment. Ce modèle pourrait arriver à l'international sous le nom de « Pro », avec une charge filaire réduite. La marque ne l'a pas confirmé.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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