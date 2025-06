Redmi Note 14 ou Galaxy A16 : tous les smartphones à petit prix se valent-ils ? (Non)

Dans le coin gauche : le Samsung Galaxy A16. À droite : le Xiaomi Redmi Note 14. Deux challengers bien distincts, mais avec un objectif identique : offrir plus, pour moins.

Troquer le plastique contre un look affirmé

Le Galaxy A16 reste fidèle aux codes Samsung avec ses lignes douces, un dos en plastique mat, et une ergonomie maîtrisée. Rien de clinquant, mais l’ensemble inspire la qualité

De son côté le Redmi Note 14 opte pour une esthétique plus tranchée. Module photo proéminent, finitions brillantes, bords nets : un design plus audacieux.

Les deux modèles sont en plastique, mais le Redmi se distingue par son poids plume et sa finesse. Pour les amateurs de compacité, c'est un véritable avantage.

Aucun ne rivalise avec un smartphone premium côté matériaux, mais les finitions sont honnêtes une fois en main, avec un design plus marqué chez Xiaomi, et le confort qui prime chez Samsung.

Le duel AMOLED à petit prix

Surprise bienvenue, le Galaxy A16 embarque un écran Super AMOLED. Couleurs vives, noirs profonds, contraste élevé, il est loin le temps des écrans LCD, aujourd'hui les constructeurs ont bien compris qu'il fallait de bons écrans.

C'est pourquoi le Redmi Note 14 réplique avec une dalle AMOLED Full HD+ de 90 Hz. Plus fluide, un peu plus grande, bien lisible même en plein soleil, en bref difficile de faire mieux à ce tarif.

Que penser des performances ?

Le Galaxy A16 s’appuie sur une puce MediaTek Dimensity 6300. Suffisant pour les tâches basiques, mais vite dépassé dès que l’on pousse un peu.

Le Redmi Note 14 fait mieux avec un Dimensity 7025. Plus stable, plus rapide, appuyé par 6 Go de RAM minimum. L’interface MIUI est fluide, bien qu’un peu chargée.

Pour un usage quotidien plus réactif, le Redmi s’impose. Le Galaxy, lui, tiendra la route pour un usage classique. Mais, à ce prix, il est évident qu'on ne demande pas un smartphone gaming !

Sobriété Samsung, effets Xiaomi, pour des photos qui tiennent la route

Le Galaxy A16 propose un capteur de 50 MP épaulé par une IA maison. Le rendu est correct, surtout en plein jour. En basse lumière, le bruit fait son apparition.

Le Redmi Note 14 pousse les curseurs un peu plus haut avec une même résolution, mais un traitement plus appuyé. Les clichés sont plus colorés, et nou savosn des options créatives en bonus, pour une orientation clairement assumée vers les réseaux sociaux.

Aucun des deux ne joue dans la cour des photophones, mais Xiaomi en donne davantage à expérimenter. Samsung reste fidèle à sa sobriété.

Et côté autonomie ?

Avec 5000 mAh dans les deux cas, les appareils proposent pourtant des résultats assez différents. Le Redmi Note 14 tient aisément deux jours, contre un jour et demi pour le Galaxy A16, en usage normal. Il est toutefois possible de les faire tenir tous deux jusqu'à trois jours en usage très modéré.

En recharge, avantage net à Xiaomi : 33W contre 15W. Comptez moins d’une heure pour refaire le plein chez Redmi Note et presque deux pour Samsung.

Même batterie, mais meilleure gestion et recharge express chez Xiaomi. Une différence qui se fait sentir au quotidien.

Interface et mise à jour : UI épurée ou riche ?

Samsung propose One UI, simple, fluide, sans surcharge. Xiaomi, lui, livre MIUI 15, plus complet, mais parfois jugé trop intrusif avec ses applications préinstallées.

Niveau suivi logiciel, léger avantage à Samsung pour la clarté de son engagement. En bonus, le Galaxy A16 est certifié IP52 : résistant aux éclaboussures, un détail appréciable.

Samsung reste un choix plus zen côté interface, tandis que Xiaomi propose une expérience plus riche, mais parfois trop « bavarde ».

Prix : deux gammes, deux logiques

Neuf, le Galaxy A16 se trouve dès 199 €, là où le Redmi Note 14 commence aux alentours de 263 €. Une différence notable, mais qui justifie la différence de performances et fonctionnalités entre les deux apareils

Verdict : simplicité ou exigence ?

Pour un usage simple, fiable et sans surprise, le Galaxy A16 reste un choix pertinent. Si vous voulez plus de puissance, de style et de vitesse de recharge, le Redmi Note 14 est fait pour vous.

Pour répondre à notre titre : ce duel est la preuve que pour des tarifs pochent, il est possible de trouver des appareils n'ayant absolument pas les mêmes points forts. Les deux smartphones ne se valent pas, car ne proposent pas les mêmes spécificités mais les deux smartphones sont également de bons smartphones.