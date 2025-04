Redmi Turbo 4 Pro : une autonomie record et un nouveau processeur pour le segment milieu de gamme

Le Redmi Turbo 4 Pro, dévoilé officiellement le 24 avril 2025, se distingue d’abord par sa batterie de 7550 mAh, la plus grande jamais intégrée à un smartphone Redmi selon le fabricant. Cette capacité, permise par l’utilisation d’une technologie silicium-carbone, veut offrir une autonomie prolongée, un critère de plus en plus recherché par les utilisateurs. La recharge rapide 90W permettrait, selon Xiaomi, de récupérer rapidement de l’énergie, tandis que la fonction de recharge inversée filaire (jusqu’à 22,5W) transforme le téléphone en batterie de secours pour d’autres appareils.

Une fiche technique très intéressante

L’appareil est animé par le tout nouveau processeur Snapdragon 8s Gen 4 de Qualcomm, une première mondiale sur ce modèle. Ce SoC, gravé en 4 nm, est configurable jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5x et 1 To de stockage UFS 4.1, promettant des performances élevées pour les applications exigeantes et les jeux. Selon le constructeur, le Turbo 4 Pro est à compter parmi les appareils les plus performants de sa catégorie.

L’écran OLED de 6,83 pouces affiche une résolution de 2 772 x 1 280 pixels (1,5K) et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il bénéficie d’une luminosité maximale annoncée à 1 600 nits (jusqu’à 3 200 nits selon certains médias), d’une compatibilité HDR10+, Dolby Vision, et d’une protection Gorilla Glass 7i. Les bords sont réduits à 1,5 mm sur les côtés et 1,9 mm en bas, tandis qu’un capteur d’empreintes digitales optique est intégré sous la dalle pour le déverrouillage.

Photo, design et fonctionnalités : une proposition équilibrée

Côté photographie, le Redmi Turbo 4 Pro reprend la configuration de son prédécesseur avec un capteur principal Sony LYT-600 de 50 mégapixels, stabilisé optiquement, et un ultra-grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, une caméra de 20 mégapixels est dédiée aux selfies et à la visiophonie, avec la possibilité de filmer en 1080p à 60 images par seconde. Cette configuration vise à répondre aux besoins quotidiens sans chercher à rivaliser avec les photophones haut de gamme.

Le design du Turbo 4 Pro reste sobre, avec un châssis en aluminium aviation et une finition mate proposée en trois coloris : noir, blanc et vert. Une édition spéciale Harry Potter, fruit d’un partenariat avec Warner Bros., est également disponible pour les amateurs de la saga. Le smartphone affiche des dimensions de 163,1 x 77,93 x 7,98 mm pour un poids de 219 grammes, ce qui le place dans la moyenne des appareils de cette taille.

Pour la résistance à l’eau et à la poussière, il est certifié IP68, un atout pour un modèle de cette gamme. Xiaomi annonce également une résistance à la flexion de 70 kg grâce à l’utilisation d’un cadre en aluminium aviation, renforçant la durabilité de l’ensemble. Parmi les autres fonctionnalités, on retrouve un émetteur infrarouge, la connectivité NFC, le support du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS double fréquence, un port USB-C et des haut-parleurs stéréo.

La partie logicielle s’appuie sur la surcouche HyperOS 2, basé sur Android 15, garantissant les dernières fonctionnalités du système et une interface optimisée par Xiaomi.

Disponibilité et prix du Redmi Turbo 4 Pro

Le Redmi Turbo 4 Pro est commercialisé uniquement en Chine (pour le moment ?) à partir de 1 999 CNY (environ 274 $) pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les configurations supérieures atteignent 2 999 CNY (environ 411 $) pour 16 Go de RAM et 1 To de stockage, tandis qu’une édition Harry Potter est proposée à 2 799 CNY (environ 32 800 Rs). On pourrait le retrouver sous la marque POCO dans les prochains mois.