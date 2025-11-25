Lancé ce 18 novembre 2025 et disponible sur iOS et Android, Survival Unit est un nouveau free-to-play prenant place au sein de la mythique saga Resident Evil de Capcom.

Le titre mélange stratégie, action et gestion, donnant lieu à un format très adapté au jeu mobile : sessions courtes, montée en puissance progressive, collection de personnages emblématiques et missions variées sont au rendez-vous !

Resident Evil Survival Unit a dépassé le million de téléchargements seulement un jour après son lancement officiel, le 18 novembre.

Un démarrage sur les chapeaux de roues qui montre que même les licences historiques peuvent trouver une vie parallèle sur mobile.

Un gameplay librement inspiré de l’ADN Resident Evil

Avant tout, il faut savoir que ce jeu n'est absolument pas canonique, car le titre mélange des éléments de différents opus de la saga. Ainsi, notre protagoniste se réveille en 1998 à l'hôpital de Raccoon City avant d'en sortir et de rencontrer Claire Redfield… et une ville envahie de morts-vivants.

Dans l'introduction, nous allons passer par le commissariat bien connu de Resident Evil 2 (et un peu vu dans le 3) avant de rejoindre un manoir très inspiré du premier jeu de 1996.

On comprend alors rapidement que le scénario sert de contexte pour mélanger différents éléments de diégèse des Resident Evil (reprenant même le marchand du 4e). Pas question d'être cohérent scénaristiquement avec le reste de la saga, mais plutôt de livrer aux joueurs des références tous azimuts dans un jeu de gestion fun.

Côté gameplay, Survival Unit reprend de temps en temps la caméra fixe des premiers Resident Evil, les portes qui s’ouvrent lentement ou les énigmes de logique typiques de la série.

Mais le jeu s'articule plus particulièrement autour de mécanismes de gestion : ceux de votre base et de votre équipe de survivants composée (entre autres) des figures iconiques de la saga : Jill, Leon, Claire, Ada… même Barry Burton (mais où est Chris ?!).

Chacun des personnages présents dispose d’aptitudes propres, entre compétences offensives, soutien ou contrôle, que nous utiliserons au cours de phases qu’on pourrait qualifier de Tower Defense, très en vogue sur mobile.

Le système de jeu encourage également la synergie d’équipe via du multijoueur en ligne, avec des missions allant de la survie en zone fermée à l’élimination de créatures infectées, en passant par la protection d’objectifs.

Quels smartphones sont recommandés pour jouer ?

Le jeu tourne sur presque tous les appareils des dernières années, mais pour profiter d’une expérience fluide, voici les caractéristiques recommandées :

Processeur équivalent Qualcomm Snapdragon 778G / Apple A14 (ou supérieur évidemment)

6 Go de RAM minimum

Écran 90 Hz ou 120 Hz conseillé pour un meilleur confort

Trouver le smartphone idéal

Un contexte idéal : Resident Evil 9 Requiem arrive bientôt

Le lancement de Resident Evil Survival Unit intervient quelques semaines avant celui de Resident Evil 9: Requiem, prévu pour le 27 février 2026, une très grosse sortie pour le milieu du jeu vidéo.

Très attendu depuis plusieurs années, la communication autour du prochain volet principal donne évidemment un élan massif à toute la licence et à Resident Evil Survival Unit.

L’héritage monumental de Resident Evil

Difficile d’évoquer la saga sans revenir au tout premier opus, signé Shinji Mikami, sorti sur PlayStation en 1996. Considéré comme l’un des piliers du jeu vidéo moderne, Resident Evil (Biohazard en VO) popularise le terme même de Survival Horror.

Pour la culture, sachez que le terme « Survival Horror » sert désormais à qualifier les jeux d’horreur plus ou moins orientés vers l'action : Silent Hill 2, Resident Evil 2, The Thing (2002), Dead Space ou, plus récemment, Cronos The New Dawn, Silent Hill 2 Remake, etc. À l’inverse, les jeux d’horreur typés exploration avec un gameplay plus passif, comme Amnesia, Coma, Still Wakes the Deep, Layers of Fear, sont plutôt intégrés au genre du Walking Simulator.

Et puis, mis à part cela, Resident Evil, c'est aussi une caméra fixe étouffante, sa maniabilité semi-absolue légendaire, une gestion d'inventaire des plus stressantes… et évidemment l’incorporation d’une ambiance inspirée du cinéma d’horreur cher à Mikami.

Le titre est encensé et impose une formule qui influence durablement toute une génération de jeux.

Puis vient Resident Evil 4 en 2005, lui aussi dirigé par Mikami. En plus d'être salué par la critique comme un chef-d'œuvre, il introduit la fameuse caméra à l’épaule pour améliorer l'expérience du tir à la troisième personne, ou Third Person Shooter (TPS). Une révolution totale.

Cette mécanique donnera naissance à une nouvelle manière de concevoir l’action moderne pour les années à venir. Sans elle, des sagas comme Gears of War, Dead Space ou The Last of Us n’auraient probablement jamais pris la forme qu’on leur connaît.

Et pour la petite anecdote, Mikami, le papa de Resident Evil, s’en ira ensuite pour réaliser Vanquish ou encore The Evil Within, d'autres titres qui ont marqué les mémoires pour leurs approches radicales.

Une saga plus vivante que jamais, y compris sur iPhone

Les huit dernières années ont vu une montée en puissance très spectaculaire de la franchise : Resident Evil 7, le remake de Resident Evil 2, Resident Evil Village et le remake de Resident Evil 4 ont tous connu un succès massif.

En ce qui concerne les smartphones (car nous sommes toujours sur LesMobiles), un autre élément témoigne de la popularité actuelle de la licence : son arrivée sur les haut de gamme Apple.

Avant Survival Unit, Capcom a déjà porté Resident Evil Village (RE8) et Resident Evil 4 Remake en versions 100 % natives sur iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Pas de cloud gaming, pas de streaming : une exécution locale, une vraie vitrine pour démontrer que les smartphones haut de gamme sont capables de faire tourner des AAA récents dans des conditions impressionnantes.

Si ces deux portages sur iPhone n'ont toutefois pas su convaincre en termes de ventes, ce million de téléchargements atteint en quelques jours par Resident Evil Survival Unit ne semble être qu’un début pour la percée sur mobile de cette saga légendaire.