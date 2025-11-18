Red Dead Redemption débarque sur mobile via Netflix : la preuve que les jeux AAA ont (vraiment) un avenir sur smartphone ?

Rockstar l’a confirmé : Red Dead Redemption arrive sur mobile le 2 décembre 2025, via Netflix Games, sur iOS et Android, et cela en même temps qu’une nouvelle version pour PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Red Dead Redemption arrive en version remasterisée complète : campagne, Undead Nightmare et contenus Game of the Year.

Eh oui, l’annonce officielle évoque la très appréciée extension Undead Nightmare et l’ensemble des contenus de l’édition Game of the Year. Mais en plus de tout ça, ce sera un remaster et non un simple portage !

Il semble pertinent de voir une vraie stratégie de la part de Rockstar Games avec cette sortie (et pas seulement un bonbon pour mieux faire passer la pilule d'un énième report de GTA 6 !).

Et oui, d'après nous, ce remaster démontre l'intérêt du studio pour les gros jeux AAA sur smartphone. Qui plus est, cette version de Red Dead Redemption arrive au moment où un grand nombre de mobiles est enfin capable de suivre la cadence.

Red Dead Redemption : un monument qui s’invite sur tous les écrans

Sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360, Red Dead Redemption est sans le moindre doute l’un des jeux les plus marquants du catalogue très complet de Rockstar.

On y suit John Marston, ancien hors-la-loi forcé de traquer les membres de son ancien gang sur fond de fin du Far West. Un western crépusculaire, récompensé de nombreuses fois et régulièrement cité parmi les meilleurs jeux de l’histoire aux côtés de sa désormais très célèbre suite (qui est en fait son préquel : Red Dead Redemption 2).

Le titre va donc s’offrir une nouvelle vie sur PS5, Xbox Series, Switch 2, mais aussi iOS, Android via Netflix, avec une mise à jour graphique et des performances améliorées (4K, HDR, et jusqu’à 60 fps sur les consoles compatibles notamment).

Précisons que le jeu sera accessible sans surcoût pour les abonnés via Netflix Games sur smartphone !

Ajoutons également que Rockstar promet le contenu complet : la campagne, le DLC Undead Nightmare et les bonus de l’édition Game of the Year. Nous parlons donc bien du jeu culte, disponible pour la première fois en version mobile native et totale.

À retenir : Red Dead Redemption arrive enfin dans une version remasterisée et complète sur mobile, via Netflix Games.

AAA et smartphones : le matériel a enfin rattrapé les ambitions

Il y a encore quelques années, imaginer l'open world de Red Dead Redemption tourner de manière fluide sur smartphone relevait largement du fantasme, et pourtant, aujourd'hui, choisir de remettre à jour ce jeu vieux de 15 ans semble un choix très logique et judicieux.

C'est pourquoi, nous aimerions nous questionner. Sans rien affirmer, nous allons plutôt soulever des possibilités.

Au lieu de proposer un titre ultra récent, mais difficile à porter nativement comme ça a déjà pu être lac pas le passé avec les Resident Evil 4 Remake et Resident Evil 8 de Capcom sur iPhone, Rockstar mise plutôt sur la sécurité en remasterisant un jeu plus grand public, et plus ancien, qui a déjà fait ses preuves et qui tournera parfaitement sur mobile.

✅ Points positifs de cette stratégie Un AAA parfaitement maîtrisé, idéal pour un remaster mobile

Compatibilité élevée avec le matériel actuel

Meilleure optimisation qu’un portage de jeu récent ⚠️ À garder en tête Poids important du jeu

Performances variables selon les modèles d’entrée de gamme

Autant, il était possible de se questionner : « à quoi bon jouer au très récent RE4 Remake sur iPhone », alors que dans le cas présent, c'est l'inverse : on se demande « pourquoi faire à la vieille version Xbox 360, si on peut jouer plus simplement à une version plus optimisée sur mobile ?! ». Une façon nuancée de préparer les joueurs mobile à des jeux plus longs et plus beaux.

Vous pourriez rétorquer « oui mais justement, la version remaster arrive aussi sur console ».

Et c'est vrai… Vous auriez raison. À la différence que là où les versions iPhone des Resident Evil de Capcom étaient des exclusivités pour démontrer la puissance des smartphones d'Apple, dans le cas présent, porter ce remaster sur mobile est d'après nous un signe que le studio prend en considération la plateforme mobile au même niveau que les consoles et PC.

De plus, nous sommes beaucoup à apprécier de refaire nos anciens jeux sur consoles portables ou mobile. La Switch par exemple a été un très bon terrain pour y faire repousser de nombreux portages d'anciennes licences, de Darksiders à Dragon's Dogma.

Or, encore mieux qu'une Switch ou une console portable (même si rien ne fera jamais mieux que la Psvita pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir une), les smartphones gaming et haut de gamme d’aujourd’hui embarquent des processeurs qui dépassent parfois largement une PS3 ou Xbox 360, proposent des écrans OLED ou AMOLED avec minimum 120 Hz, et des batteries XXL de plus de 5000 mAh capables d’encaisser de très longues sessions.

Le tout soutenu par des systèmes de refroidissement qui n’ont plus rien à envier à un PC portable. Le prochain Nubia Red Magic 11 Pro intègre, par exemple, un liquide de refroidissement !

Parmi les nouveaux représentants de cette « classe AAA mobile », le RedMagic 11 Pro fait donc figure d’exemple parfait : puissant, stable et pensé pour le jeu intensif, sans pour autant atteindre les prix parfois délirants des flagships traditionnels puisqu'il sera sous les 700 €.

Et il n’est pas seul. Le ROG Phone 9 Pro par exemple, pousse la performance brute dans ses retranchements, tandis que des modèles plus abordables comme le POCO F7 Pro ou certains smartphones de Samsung milieu de gamme démontrent qu’on peut profiter d’un rendu fluide et propre sans dépasser les 600 €.

Pour Rockstar, il semble logique de penser que le développement est plus simple, permet de toucher plus de monde, et donc peut être rentable !

Netflix et offres streaming : comment profiter du meilleur prix ?

L’arrivée de Red Dead Redemption sur mobile passe par Netflix, via son catalogue de jeux inclus dans l’abonnement (d'ailleurs, nous pouvons déjà y retrouver certains autres jeux de la saga, votre serviteur a d'ailleurs réalisé un article sur GTA Trilogy présents sur Netflix). Toutefois, les offres de streaming évoluent vite : nouveaux tarifs, formules avec ou sans pub, etc.

Pour suivre ces mouvements, des sites spécialisés comme Ariase et Edcom analysent en continu les changements de prix et les offres autour de Netflix (et des autres services de SVOD).

Pour un joueur qui veut à la fois profiter de Red Dead Redemption via Netflix Games, regarder ses séries et optimiser son budget, ces analyses sont devenues presque incontournables.

Autrement, il sera possible d'y jouer via les plateformes, Google Play, App Store.

Conclusion : le smartphone, nouvelle terre d’accueil des jeux AAA

L’arrivée de Red Dead Redemption sur mobile n’est pas une anecdote. C’est le symbole d’un changement de paradigme : le smartphone pourrait ne plus être seulement un support pour les petits jeux rapides et les expériences casual, mais devenir une vraie plateforme pour les grandes sagas AAA.

Entre des machines comme le RedMagic 11 Pro, les flagships généralistes de plus en plus puissants et des services comme Netflix qui misent sur le jeu mobile, tout indique que les gros jeux n’ont plus à avoir peur du format smartphone désormais.

Reste donc encore à voir comment les studios tireront parti de ce terrain de jeu, et si les joueurs adopteront cette nouvelle façon de vivre leurs licences préférées. Toujours est-il que ce Red Dead Redemption vient pavé le terrain.