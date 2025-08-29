Rétrospective : tous les bons plans de la semaine à saisir rapidement

Les bons plans à ne pas manquer
Parmi les actualités récentes, plusieurs smartphones bénéficient de réductions véritablement intéressantes :
- Samsung Galaxy A16 : actuellement proposé à 105 € sur Amazon, avec un code promo supplémentaire de 15 €, le faisant tomber à 90 €. Un prix très attractif pour un smartphone offrant un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, un triple appareil photo et une batterie de 5000 mAh. Détails ici.
- Google Pixel 10 : disponible avec un financement en 20 fois sans frais chez Boulanger. Ce modèle reprend tout ce qui a fait le succès de son prédécesseur et y ajoute des évolutions majeures, notamment un nouveau processeur Google Tensor et un module photo amélioré. Plus d'infos.
- Orange : propose jusqu'à 300 € de remise sur les Galaxy Z Fold7, Z Flip7 et Flip7 FE, avec en plus un PC Galaxy Chromebook Go offert pour toute souscription à un forfait. Offre valable jusqu'au 14 septembre. En savoir plus.