Samsung casse le prix de ses nouveaux smartphones pliants… et ajoute un cadeau surprise

- publié le 13/08/2025 à 17h45

Samsung poursuit son avance sur le marché des smartphones pliants avec le lancement du Galaxy Z Flip7.

Il s'agit d'un modèle au design clapet vertical qui conjugue format compact et grand écran, tout en intégrant les dernières optimisations logicielles.

Que propose le Galaxy Z Flip7 ?

Équipé d’un écran interne plus spacieux que la moyenne et d’un écran externe bord à bord, il se révèle aussi pratique fermé qu’ouvert.

L’IA intégrée fluidifie la navigation, optimise la photo et booste la réactivité générale.

Léger, fin, endurant et performant, le Galaxy Z Flip7 bénéficie d’un module photo haut de gamme et de la toute dernière interface One UI 8.

Ce n’est pas un gadget, mais un smartphone premium pensé pour les utilisateurs les plus pointus : finition irréprochable, polyvalence et prise en main intuitive.

Offres de lancement : un pack haut de gamme à prix optimisé

Pour le lancement, Samsung accompagne son Galaxy Z Flip7 et Galaxy Z Fold 7 et FE, de plusieurs avantages financiers et services inclus :

Galaxy Buds3 offerts

Code promo NEWGALAXY : 300 € de remise immédiate

: 300 € de remise immédiate 10 % supplémentaires via l’application Samsung Shop

Financement en 24 fois

3 mois d'assurance offerte

Jusqu’à 520 € de reprise sur vos anciens appareils

Entre son format unique, sa puissance et ce bouquet d’avantages, le Galaxy Z Flip7 se positionne comme une alternative très sérieuse aux smartphones classiques, pour un prix bien plus doux qu’attendu.