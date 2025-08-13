Samsung casse le prix de ses nouveaux smartphones pliants… et ajoute un cadeau surprise

Pour préparer la rentrée, Samsung propose un nouveau code de réduction pour le tout nouveau Galaxy Z Flip7, Z Fold7 et Z Flip7 FE. Mais ce n'est pas tout, vous avez également le droit à un beau cadeau. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 13/08/2025 à 17h45
Le Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung poursuit son avance sur le marché des smartphones pliants avec le lancement du Galaxy Z Flip7

Il s'agit d'un modèle au design clapet vertical qui conjugue format compact et grand écran, tout en intégrant les dernières optimisations logicielles.

 

Que propose le Galaxy Z Flip7 ?

Équipé d’un écran interne plus spacieux que la moyenne et d’un écran externe bord à bord, il se révèle aussi pratique fermé qu’ouvert. 

L’IA intégrée fluidifie la navigation, optimise la photo et booste la réactivité générale.

Léger, fin, endurant et performant, le Galaxy Z Flip7 bénéficie d’un module photo haut de gamme et de la toute dernière interface One UI 8.

Ce n’est pas un gadget, mais un smartphone premium pensé pour les utilisateurs les plus pointus : finition irréprochable, polyvalence et prise en main intuitive.

 

Offres de lancement : un pack haut de gamme à prix optimisé

Pour le lancement, Samsung accompagne son Galaxy Z Flip7 et Galaxy Z Fold 7 et FE, de plusieurs avantages financiers et services inclus :

  • Galaxy Buds3 offerts
  • Code promo NEWGALAXY : 300 € de remise immédiate
  • 10 % supplémentaires via l’application Samsung Shop
  • Financement en 24 fois
  • 3 mois d'assurance offerte
  • Jusqu’à 520 € de reprise sur vos anciens appareils

Entre son format unique, sa puissance et ce bouquet d’avantages, le Galaxy Z Flip7 se positionne comme une alternative très sérieuse aux smartphones classiques, pour un prix bien plus doux qu’attendu.

À retenir : le Galaxy Z Flip7 allie design pliant, écran premium et promotions généreuses à son lancement, pour une offre qui vaut le détour.

 

