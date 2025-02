Samsung détient le top 3 des smartphones les plus vendus sur Amazon actuellement, mais ce ne sont peut-être pas ceux auxquels vous pensez

Chaque semestre, des médias spécialisés tels que Counterpoint Research ou Canalys présentent le top des smartphones les plus vendus dans le monde ou par région, et ce sont presque toujours les modèles haut de gamme d’Apple et Samsung qui dominent le classement.

Toutefois, les promotions sur les smartphones proposées par Amazon ne reflètent pas forcément ces tendances générales. Elles sont plutôt influencées par les bons plans que les internautes peuvent dénicher sur la plateforme ! C’est pourquoi, bien que le top 3 soit composé exclusivement d’appareils Samsung… il ne s’agit ni du Galaxy S25 ni d’un modèle haut de gamme !

Quels sont les modèles présents dans le top 3 des ventes sur Amazon ?

Voici les trois modèles les plus vendus actuellement sur Amazon :

Il s’agit principalement de modèles d’entrée de gamme, à l’exception du Galaxy A16, qui se rapproche davantage du milieu de gamme grâce à son écran AMOLED de grande qualité et de bonne taille. C’est d’ailleurs lui que nous souhaitons mettre en avant aujourd’hui.

Ce modèle est une excellente option si vous recherchez un smartphone abordable mais efficace.

Il succède aux Galaxy A14 et A15, qui ont été les modèles les plus vendus de Samsung en 2023 et 2024. Ce n’est pas un hasard : ces smartphones sont polyvalents et équilibrés, mettant en avant un écran de qualité et une interface intuitive, comme Samsung en a le secret.

De plus, le Galaxy A16 bénéficiera de mises à jour logicielles sur une longue période, garantissant un investissement durable.

À quel prix peut-on se procurer ce Galaxy de Samsung ?

La version 4G du Galaxy A16 est disponible pour 145 €. Un excellent prix pour ce smartphone, conçu avant tout pour offrir un confort visuel optimal aux amateurs de streaming qui n’ont pas besoin d’un appareil ultra-puissant en termes de performances brutes.