Samsung Galaxy A06 5G : le nouveau smartphone d'entrée de gamme débarque en Inde

Le site indien de Samsung met déjà en avant le nouveau smartphone d’entrée de gamme de la marque, le Galaxy A06 5G qui vient s’ajouter au modèle existant Galaxy A06 seulement compatible avec les réseaux 4G. Sans surprise, selon la fiche technique affichée sur le site, le Galaxy A06 5G arbore une silhouette élancée avec une épaisseur réduite à 8 millimètres.

Disponible en trois teintes - vert clair, gris clair et noir - l'appareil propose un écran PLS LCD de 17,13 centimètres affichant une définition HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, permettant une navigation fluide.

Sous le capot, Samsung a opté pour un processeur MediaTek Dimensity 6300 à huit cœurs, accompagné de 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, extensible via carte micro SD jusqu'à 1,5 To. Cette configuration veut assurer une utilisation fluide pour les tâches quotidiennes et le multitâche.

Photographie et autonomie au rendez-vous

Le volet photographique s'articule autour d'un module principal de 50 mégapixels, associé à un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour les selfies, l'appareil embarque un capteur frontal de 8 mégapixels. Le constructeur a également intégré des fonctionnalités de réduction du bruit pour optimiser la qualité des clichés.

L'autonomie est assurée par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 25W, permettant de tenir une journée intensive d'utilisation. La certification IP54 offre une protection contre les éclaboussures et la poussière.

Sécurité et suivi logiciel renforcés

Samsung met l'accent sur la sécurité avec l'intégration de Knox Vault, une solution de protection matérielle isolant physiquement les données sensibles. Le lecteur d'empreintes digitales, placé sur la tranche au niveau du bouton de mise en veille, veut offrir un déverrouillage rapide. Notez qu’il peut également servir de raccourci personnalisable.

Selon une source fiable, le constructeur s'engagerait à fournir quatre générations de mises à jour du système d'exploitation et quatre années de correctifs de sécurité. L'appareil est livré avec la nouvelle interface One UI 7, qui apporte des améliorations ergonomiques.

Connectivité et fonctionnalités additionnelles

Compatible avec douze bandes 5G, le Galaxy A06 5G assure une connectivité mobile optimale. L'appareil intègre également les dernières normes Wi-Fi et Bluetooth 5.3. On peut également compter sur des fonctions pratiques comme Quick Share pour le partage de fichiers, Samsung Health pour le suivi d'activité, et Digital Wellbeing pour la gestion du temps d'écran.

Le Samsung Galaxy A06 5G est disponible en Inde depuis le 12 février 2025. Nous attendons une officialisation pour les autres marchés.