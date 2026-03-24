Samsung dévoile la date de lancement des Galaxy A37 et A57

À retenir Samsung annonce un événement le 25 mars 2026 pour présenter les Galaxy A37 et A57, mettant fin aux rumeurs.

Le teaser publié par Samsung India sur X montre un appareil en coloris anthracite vu de profil. On peut y voir les boutons de volume et de verrouillage, ainsi qu'une légère saillie du module photo arrière, en accord avec les visuels antérieurs.

D'après Samsung, le slogan « Awesome Is For Everyone » est associé à un dégradé coloré rose, vert, violet et bleu, confirmant les teintes fuitées pour les deux modèles. Le Galaxy A37 propose graphite, blanc, vert foncé et lavande, tandis que le A57 ajoute gris, bleu et bleu clair selon les configurations.

A new awesome is coming soon, with a design that turns heads and features bound to leave you in awe.

Are you ready?

Notify me: https://t.co/s0MIEsMAhU.#AwesomeIsForEveryone #NewGalaxyA #ComingSoon #Samsung pic.twitter.com/QR8Ji9D7pY — Samsung India (@SamsungIndia) March 20, 2026

Par rapport aux prédécesseurs Galaxy A36 et Galaxy A56, on s’attend à des bordures d'écran plus fines sur le Galaxy A57 et un design « Key Island ». Comparés aux concurrents comme les Nothing Phone ou les Pixel 9a, ils misent sur une finition premium dans ce segment de prix, tout en restant distincts des gammes supérieures S26.

Les dimensions précises qui sont encore l’objet de rumeurs (bien que très sérieuses), 162,9 x 78,2 x 7,4 mm pour 196 g sur le Galaxy A37 et 161,5 x 76,9 x 6,9 mm pour 192 g sur le Galaxy A57, montrent des mesures contenues. Toujours selon les fuites, le modèle Galaxy A57 intègrerait une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière, absente sur certains rivaux équivalents.

Spécifications techniques et positionnement

Selon Samsung India, l'événement du 25 mars à 13h heure française révélera les détails complets des Galaxy A37 et Galaxy A57. Les informations relayées indiquent pour les deux un écran Super AMOLED de 6,7 pouces en résolution 2340 x 1080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Côté performances, le Galaxy A37 embarquerait un processeur Exynos 1480 couplé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage non extensible. Le Galaxy A57 monterait en gamme avec un Exynos 1680, 8 Go de RAM et jusqu'à 512 Go. Ces puces offrent un gain notable face aux A36/A56, avec une connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 et 5G.

La batterie de 5000 mAh supporterait une charge rapide de 45 W sur les deux, une autonomie record soulignée par les étiquettes européennes, supérieure à celle des Galaxy S26 sur ce point selon une fuite. Le module photo arrière triple comprendrait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un macro, complété par une caméra avant de 12 mégapixels (f/2.2).

Rendez-vous donc le mercredi 25 mars pour avoir la confirmation de ces configurations techniques et les prix des différentes déclinaisons avec les dates de disponibilité.